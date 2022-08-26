Популярный менеджер паролей LastPass заявил о взломе и краже исходного кода

LastPass, менеджер паролей, которым пользуются более 33 миллионов человек по всему миру, заявил, что хакер недавно украл часть исходного кода и конфиденциальную информацию после взлома его систем.



Расследование, проведённое компанией, установило, что «неавторизованная сторона» взломала программную среду разработчиков, которая используется сотрудниками для создания и поддержки менеджера паролей.



В своем заявлении компания подчеркнула, что несмотря на произошедшее, все продукты и услуги работают нормально:

«Ваш мастер-пароль не был скомпрометирован в ходе этого инцидента, так как мы не имеем информации о вашем мастер-пароле. Кроме того, мы используем стандартную для отрасли архитектуру Zero Knowledge, которая гарантирует, что LastPass никогда не сможет узнать ваш мастер-пароль. Больше о Zero Knowledge вы можете узнать здесь».

LastPass уже предпринял меры по сдерживанию и смягчению последствий, а также начала внедрение дополнительных мер безопасности. Кроме того, компания привлекла ведущую фирму по кибербезопасности и криминалистике для расследования инцидента и выяснила, что в результате утечки данных не были скомпрометированы мастер-пароли пользователей.