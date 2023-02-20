За отсутствие счётчика сайтам будет грозить штраф до 1 млн рублей

Владельцы крупных сайтов теперь должны предоставлять доступ к анализу аудитории, если она превышает 100 тысяч российских пользователей за сутки. На данный момент в перечне информационных ресурсов, который ведётся Роскомнадзором, входят 79 информресурсов — «ВКонтакте», Rutube, сайты федеральных телеканалов, СМИ, онлайн-кинотеатры и др.

Если владельцы сайтов не установят специальную программу для исследования их аудитории, вводится штраф для граждан до 30 тыс., для должностных лиц до 100 тыс., для юрлиц до 500 тыс. рублей. За повторное подобное нарушение штраф уже будет составлять для граждан 100 тыс., для должностных лиц до 200 тыс., для юрлиц до 1 млн рублей.



В документе также говорится об административной ответственности за неисполнение обязанностей, связанных с размещением социальной рекламы. Теперь на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки, рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны бесплатно размещать социальную рекламу (до 5% годового объёма распространяемой ими рекламы). За несоблюдение требований предусмотрен штраф с похожими расценками: для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.