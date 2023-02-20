Нужна юр.помощь?
Новости
20 February 2023

За отсутствие счётчика сайтам будет грозить штраф до 1 млн рублей

По новому закону, владельцы информационных ресурсов, чья аудитория превышает 100 тыс. российских пользователей в сутки, должны обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу для исследования аудитории.

Владельцы крупных сайтов теперь должны предоставлять доступ к анализу аудитории, если она превышает 100 тысяч российских пользователей за сутки. На данный момент в перечне информационных ресурсов, который ведётся Роскомнадзором, входят 79 информресурсов — «ВКонтакте», Rutube, сайты федеральных телеканалов, СМИ, онлайн-кинотеатры и др.

Если владельцы сайтов не установят специальную программу для исследования их аудитории, вводится штраф для граждан до 30 тыс., для должностных лиц до 100 тыс., для юрлиц до 500 тыс. рублей. За повторное подобное нарушение штраф уже будет составлять для граждан 100 тыс., для должностных лиц до 200 тыс., для юрлиц до 1 млн рублей.

В документе также говорится об административной ответственности за неисполнение обязанностей, связанных с размещением социальной рекламы. Теперь на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки, рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны  бесплатно размещать социальную рекламу (до 5% годового объёма распространяемой ими рекламы). За несоблюдение требований предусмотрен штраф с похожими расценками: для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.

87-ФЗ ВКонтакте штрафы социальная реклама Rutube 266-ФЗ анализ аудитории 32-ФЗ счетч

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Одним из приоритетов Минцифры станет поддержка видеоигр
Минюст предлагает принудительно лицензировать контент и для онлайн-кинотеатров
Кассационный суд оставил приговор Павлу Бондаренко в силе
Роскомнадзор разработал порядок проведения мониторинга интернета
«Можем объяснить»: в VK Group потребовали вернуть уехавших из России сотрудников
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности