Законопроект об удорожании операторской лицензии до 1 млн рублей принят в первом чтении

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №254008-8 об увеличении с 1 января 2024 года с 7,5 тыс. до 1 млн рублей размера государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи. Речь идет о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Стоимость лицензии таким образом вырастет в 133 раза.

Обосновывая принятие новых поправок, инфокомитет Госдумы, главой которого является один из авторов документа — Александр Хинштейн, приводит следующие цифры:

каждое 4-е зарегистрированное в России преступление совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

10,5 тысяч операторов связи на сегодняшний день работают на территории Российской Федерации.

«Кто эти операторы, если большинство наших граждан знают названия максимум 6 игроков рынка? Во многом это могут быть недобросовестные компании, через которые — с использованием подменных номеров, виртуальных АТС — мошенники обманывают тысячи наших граждан. Установление более высокой стоимости на лицензии операторов отсечет недобросовестных участников. Я не разделяю тезис о том, что так мы сужаем конкуренцию. Что это за оператор связи, который не в состоянии найти 1 миллион рублей на покупку лицензии?», – заявляет Хинштейн. У себя в Telegram парламентарий добавляет:

«Мы давно говорим, что на телеком-рынке необходимо наводить порядок».

«Сейчас недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ, обращаются в Роскомнадзор с заявлением о прекращении действия лицензии на оказание услуг связи и сразу же подают заявление на получение аналогичной новой лицензии. При этом у Роскомнадзора отсутствуют основания для отказа в прекращении действия лицензии и выдачи новой», – говорится на сайте Госдумы.

Депутаты уверяют, что увеличение стоимости получения лицензий в области связи позволит сократить число недобросовестных операторов, а также повысить эффективность выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.

«Дикое количество телефонных мошенничеств — это прямой результат недобросовестности отдельных (особенно мелких) операторов, которые предпочитают зарабатывать на криминале. Отъема лицензии они не боятся: заплатил по новой 7,5 тыс руб — и дело с концом. Выступая по законопроекту, я призвал коллег активизировать дальнейшую работу в этом направлении. Рынок операторов связи должен стать прозрачным, а недобросовестные игроки — уйти с поля», – заявляет Хинштейн.

Представители же отрасли считают, что эта инициатива не поможет в борьбе с мошенническими структурами, но зато негативно скажется на региональном телекоммуникационном бизнесе.