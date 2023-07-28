В Госдуму внесён законопроект о лицензировании произведений неизвестных авторов

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет лицензировать произведения, правообладатели которых неизвестны или не отвечают на официальную переписку.

Документ №411043-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части установления порядка использования отдельных объектов авторских и смежных прав, правообладатели которых неизвестны)» опубликован в думской базе данных. Его авторами выступили сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова и Андрей Клишас и депутатом Павел Крашенинников.

Предполагается, что лицензию cможет выдавать уполномоченная организация по управлению правами на коллективной основе с государственной аккредитацией, а выплаты за авторские права будут начисляться на номинальный счет. Таким лицензирующим органом может стать одна из организаций по коллективному управлению правами (ОКУП).



Уполномоченная организация должна будет после получения заявления провести проверку, действительно ли правообладатель произведения неизвестен и искал ли его заявитель перед обращением. Если это подтвердится, то компания разместит в интернете объявление о поиске автора, и если по истечении 30 рабочих дней он не будет найден или установлен, внесет данные о произведении в соответствующий реестр.



Рассчитав размер полагающегося гонорара, организация сможет предоставить заявителю лицензию на использование произведения. Вознаграждение будет поступать на номинальный счет, где средства будут храниться, пока правообладатель не будет найден.



Законопроект предусматривает и порядок выдачи лицензий для уже внесенных в реестр произведений. В их число входят произведения литературы, декоративно-прикладного искусства, фотографии, музыка, а также правомерно обнародованные или необнародованные, но находящиеся на территории России фонограммы и записи исполнения. В законопроекте прописаны возможные пути их использования. В случае если правообладателей несколько и какие-то из них известны, необходимо будет получить их согласие.



Номинальный счет, куда будет зачисляться гонорар, может быть открыт только в российских кредитных организациях, на нем могут храниться также предназначенные для других правообладателей вознаграждения. Владельцем счета будет организация по управлению коллективными правами.



Также допускается инвестирование находящихся на номинальном счету временно не востребованных средств, но «на условиях в пределах, установленных правительством» России. В пояснительной записке говорится:

«Подобное ограничение позволяет снизить риски утраты таких активов и в то же время создает дополнительные возможности для развития экономики внутри страны и избежать обесценивания средств, накапливающихся на номинальном счете в пользу правообладателей».

Правообладатель сможет получить гонорар вместе с причитающимся ему доходом от использования денежных средств не позднее одного месяца с момента его обращения к банку или владельцу счета.

Спрос на использование подобных произведений в России существует, говорится в документе. А отсутствие возможности дальнейшего их использования влечёт за собой потерю таких произведений для общества, поскольку они забываются и теряются, подчёркивают авторы законопроекта.

По словам Гумеровой, слова которой приводятся на сайте Совфеда, законопроект «решает проблему обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, гарантированного Конституцией РФ и одновременно — защиты прав интеллектуальной собственности для тех случаев, когда автор или правообладатель произведения неизвестен».

По мнению юристов и представителей контентных индустрий, опрошенных «Ъ» поправки создадут риски, при которых российские организации смогут присваивать зарубежный контент, а также потенциально создадут проблемы для российских авторов.

Федеральный закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении 90 дней с момента его официального опубликования.