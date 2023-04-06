Минэк предлагает установить лимит по скачиванию баз данных

Министерство экономического развития предложило ограничить доступ к базам данных, установив лимиты для скачивания информации. Ведомство подготовило соответствующий законопроект. На него обратил внимание телеграм-канал «Цифровое право».

«Не допускается использование материалов базы данных с нарушением пределов разрешенного использования, если они установлены изготовителем базы данных», — говорится в документе.

Законопроект предлагает:

расширить перечень действий, которые запрещены без разрешения изготовителя базы данных (правообладателя);

сузить использование опубликованной базы данных пределами, установленными правообладателем (возможность извлечения данных в личных, научных и образовательных целях при этом остаётся);

уйти от широких формулировок закона с целью стимуляции правообладателя самостоятельно устанавливать границы использования базы данных.

Предполагается, что изменения упростят доказывание нарушения смежных прав изготовителя базы данных, поскольку на практике материалы базы часто передаются ‎третьим лицам и не используются самим скачавшим. Это не позволяет изготовителю базы доказать нарушение своего права (факт изъятия материалов и одновременно их использования), говорится в пояснительной записке.

«В условиях, когда доступ Российской Федерации к иностранной высокотехнологичной продукции и наукоемким технологиям оказался существенно ограничен, необходимо дополнительное существенное стимулирование российских резидентов создавать результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые будут эффективно защищены», — следует из документа.

Поправки в ГК РФ коснутся социальных сетей, торговых площадок, сервисов по поиску работы и т.д. А вот индекс поисковых систем, по мысли авторов законопроекта, извлечением из базы данных не является.