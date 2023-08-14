Дайджест преследований СМИ: июль’2023

Рейтинг Article 19: Россия всё ниже

Россия снова опустилась в рейтинге свободы самовыражения, в этом году — до 141 места из 161. Согласно отчёту Article 19, свобода прессы в стране ухудшилась на фоне «спецоперации», с начала которой было заблокировано более 250 СМИ, включая такие как BBC, «Голос Америки» и «Новая газета».

В докладе отмечается, что 2022 год стал годом «консолидации автократий, укоренившихся репрессий и продолжающегося молчания». Авторитарные режимы в Гонконге, Никарагуа, Турции и Беларуси укрепили свою власть и подавили инакомыслие и протесты.

Новые законы в области медиа

Иностранные граждане не смогут выступать владельцами российских новостных агрегаторов. По новому закону контрольный пакет акций (более 50%) в отечественных агрегаторах теперь должен принадлежать только гражданам России.

Также документом устанавливается, что информация о способах обхода блокировок, предоставляемая на сайтах, станет основанием для внесения таких сайтов или доменов в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно: не допускать применения рекомендательных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства; обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов.

«Это делается для того, чтобы в Сети стало больше цензуры, госпропаганды и лояльного контента, который соответствует «генеральной линии партии», — считает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. — Любые интернет-площадки должны существовать на принципах саморегуляции, и общество, пользователи, сами «проголосуют» своим присутствием на этих площадка — где им комфортно и полезно находиться, а где — нет. Нужно больше горизонтальных связей и участия (и многие площадки включают в свои системы модерации общественные советы) и меньше вертикальных директив от кого-то сверху. Рекомендательные механизмы не нарушают права пользователей, но, конечно, они нам могут нравиться или не нравиться, и всегда это будет субъективное восприятие каждого конкретного лица».

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

4 августа 2023 года заработали поправки в законодательство об «иноагентах». Они обязывают фактически всех учитывать в своей деятельности ограничения, наложенные на «иноагентов».

«Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение», — иллюстрировал ранее один из авторов поправок.

Подробнее о новых нормах читайте в наших карточках.

Нападение на Елену Милашину

4 июля на специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на суд по делу Заремы Мусаевой в Грозный, напали. Журналистку и юриста сильно избили.

«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове подносили. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать», — рассказала Милашина.

Она также отметила, что нападавшие явно хотели распаролить телефоны. Пароль Милашиной был сложный, и она не могла его набрать, но преступники этого не понимали:

«…был очень сложный пароль, и, в общем, они никак не могли понять, они всё требовали цифры, цифры. А у меня не цифровой пароль. Я им читала лекцию о компьютерной безопасности в то время, как они меня, в общем, молотили».

В больнице у журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14) и множественные ушибы мягких тканей.

Инцидент вызвал широкий резонанс: о нападении высказались в Госдуме, Совфеде и даже Минцифры, а также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую», — заявили в Минцифры.

В тот же день Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в региональные управления СКР и прокуратуры Чечни с требованием провести проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин также распорядился провести доследственную проверку.

Сначала возбудили уголовное дело только о причинении вреда здоровью. В конце месяца, впрочем, открыли новое. Если раньше СК «заметил» лишь лёгкий и средний вред здоровью потерпевших, то теперь к нему добавились:

насилие в связи с осуществлением правосудия;

незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста;

разбой группой лиц;

насильсивенное завладение автомобилем (потерпевшим также признан водитель такси, который вез Милашина и Немова);

похищение официальных документов — бумаг Немова.







Всюду нежелательный «Дождь»

4 июля Рижский окружной административный суд оставил в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии «Дождя», которое было принято в декабре прошлого года. Телеканал обжалует это решение.

«Декабрьское решение NEPLP отозвать лицензию у Дождя было несправедливым и непропорциональным, а постановление суда отклонить нашу жалобу, на наш взгляд, ошибочное: телеканал Дождь не является «угрозой национальной безопасности», что доказывает своей ежедневной работой на протяжении 13 лет», — говорится в заявлении «Дождя».

Напомним, 6 декабря 2022 года Латвия аннулировала вещательную лицензию «Дождя» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Произошло то после того, как ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и посочувствовал мобилизованным. Ещё раньше телеканал оштрафовали за демонстрацию карты с Крымом в составе РФ и слова «наша армия» по отношению к ВС РФ.

Тогда «Дождь» уволил Коростелёва, но позднее директор телеканала Наталья Синдеева назвала это решение ошибкой.

25 июля телеканал «Дождь» объявили нежелательной организацией в России. По мнению Генпрокуратуры, СМИ якобы «распространяет материалы экстремистских организаций («ФБК», «штабы Навального»), террористических организаций («Хизб ут-Тахрир») и «иностранных агентов» («Медуза», «Радио Свобода»)».

«Если текстовое издание может скрывать имена героев без сильной потери качества, то телеканал не может скрывать имена экспертов и людей в сюжетах из России», — прокомментировал ситуацию журналист Андрей Захаров.

!! «Роскомсвобода» считает признание «Дождя» «нежелательной организацией» очередным витком цензуры и наступлением на свободу прессы. Журналистика, да и в целом свободная дискуссия, которая гарантирована Конституцией, бешеными темпами выдавливается из российского правового поля, становясь вне закона.

Повседневное: «дискредитация», ЛГБТ-«пропаганда», «иноагенты»

6 июля журналисту RusNews Роману Иванову утвердили продление ареста.

Ранее мужчина стал фигурантом трёх уголовных дел о «фейках» про армию из-за постов в Telegram.

7 июля объявленное «иноагентом» ярославское издание «Ярновости» закрылось.

«Конечно, мы рассчитывали работать и дальше, но, как сказал Владимир Путин, ничего вечного не бывает. В том, что произошло 2 июня, мы разбираемся до сих пор: отправлены все возможные и даже невозможные запросы, подготовлены документы для суда», — написала редакция.

Издание проработало больше 10 лет, оно публиковало материалы о жителях Ярославля, коррупции, проблемах благоустройства, политике. По словам членов команды, за всё время существования медиа не получило «ни копейки» иностранного финансирования.

9 июля томского журналиста Игоря Кузнецова после прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского вновь поместили в СИЗО-4 г. Москвы. Экспертиза должна определить, вменяем ли Кузнецов и подлежит ли наказанию по уголовному делу.

Адвокат журналиста Алексей Прянишников рассказал, что признание невменяемым может быть худшим исходом, поскольку предполагает бессрочное заключение в психдиспансере.

Напомним, в прошлом году Кузнецова обвинили в вовлечении людей в организацию массовых беспорядков (до десяти лет колонии) и экстремизме (до шести лет). Ему вменяется администрирование в чатов движения «Что Делать!».

11 июля прокуратура передала в суд протоколы на петербургских журналистов, которых хотят оштрафовать за репосты «Медузы», объявленной нежелательной организацией. Речь идёт о протоколах на бывшего главреда «Эха Петербурга» Валерия Нечая и журналиста проекта «Хроники» Сергея Кагермазова.

14 июля на красноярскую журналистку Юлию Сорокину заявили в прокуратуру «за дискредитацию ВС РФ». По словам девушки, помощник прокурора рассказал, что на неё кто-то написал несколько заявлений. Состава преступления в её действиях правоохранительные органы, однако, пока не увидели, хотя и пригласили на беседу.

Журналистка предположила, что заявления мог написать местный активист, который до этого жаловался на различных медийных личностей Красноярска — от депутата заксобрания от «Единой России» Елены Пензиной до редактора телеграм-канала «Борус» Виктора Самусенко.

14 июля Росфинмониторинг внёс журналиста Карена Шаиняна в список террористов и экстремистов. Это может означать, что в отношении него возбуждено уголовное дело по какой-либо из статей, связанных с экстремистской или террористической деятельностью. В 2022 году журналиста объявили «иноагентом».

Шаинян ведёт на YouTube канал, который освещает проблемы людей из ЛГБТ-сообщества, живущих в России, а также является автором и ведущим программы «За гранью» на канале OstWest, которая, по его словам, посвящена «действительности и мыслям людей в России за пределами Москвы».

Люди, попавшие в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, не могут получать зарплату, пенсии, стипендии, соцвыплаты, платить налоги, штрафы, гасить кредиты и расходовать более 10 тыс. руб. в месяц на члена семьи. Шаинян покинул страну еще в 2022 году.

16 июля в МВД сообщили о задержании администраторов краснодарского телеграм-канала Kurator23, специализировавшегося на инсайдах о властях региона. В качестве причины в ведомстве назвали вымогательство за удаление некой «заведомо ложной» информации о героях публикаций. Канал не обновляется с 26 июня.

18 июля телеканал ТВ-3 оштрафовали на 4 млн руб. «за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений». По данным медиапроекта «Осторожно, новости», протокол был составлен из-за неверной возрастной маркировки во время показа фильма «Пираньи». Внимание обратила на себя сцена, в которой две женщины поцеловались после того, как одна из них выпила текилу из пупка другой.

18 июля появилась информация, что кемеровский журналист Андрей Новашов устроился работать кочегаром, чтобы исполнить приговор по делу о «фейках» про ВС РФ. Ему запретили «публицистическую деятельность», предложив писать картины и стихи, но не публиковать их.

«Я объяснил судье, что не понимаю, что в 2023-м году применительно ко мне означает термин „публицистическая деятельность“. Что новости — это уже точно не публицистика. Просил конкретизировать — что же именно мне запрещено. Сказал, что считаю это дополнительное наказание покушением на свободу слова. Прокурорша в своём выступлении сказала, что осужденный (то есть я) может заниматься творчеством. Например, писать картины или стихи. Только не публиковать», — рассказал сам Новашов, уточнив, что ни стихов, ни картин не пишет.

19 июля стало известно, что налоговая ликвидировала тамбовский Союз журналистов из-за «отсутствия активной работы».

«Как мы знаем, тамбовские налоговики огнем и мечом выжигают фирмы-однодневки в нашей необъятной области. Никому не скрыться от всевидящего ока, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Правда зачастую под раздачу попадают сущностные компании, на которые навешивают ярлыки “техничек”. Не церемонится тамбовская налоговая и с общественными организациями», — прокомментировал телеграм-канал «Тамбовский юрист».

19 июля Минюст объявил иностранными агентами региональное издание «7х7» и тележурналиста Михаила Козырева.

23 июля издание RusNews призвало всех неравнодушных помочь журналистке Марии Пономаренко. В феврале суд приговорил её к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ. Отбывать наказание девушку отправили в колонию Красноярска, который находится на расстоянии почти 950 километров от Барнаула, где живут её дети.

«Мария Пономаренко обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь ей быть услышанной, чтобы ее перевели из колонии Красноярска в колонию Алтайского края. Ведь тогда у Маши будет возможность видеться, хотя бы изредка, со своими детьми, а для Марии это сейчас самое главное!» — говорится в посте издания.

Адреса, куда можно написать, чтобы Марию Пономаренко перевели в колонию на Алтай, ближе к её детям, собраны по ссылке.

23 июля появилась информация, что журналистке The Insider Марфе Смирновой с апреля поступают угрозы.

«Если сначала это были какие-то ничем не удивительные для меня сообщения с разных номеров в телеграмме, то сейчас всё зашло уже слишком далеко. Мне присылают фото родных, маршруты их поездок, информацию о них, которой никогда не было и не может быть в открытом доступе. Довольно страшно было получить аудиозапись прослушки квартиры в Москве. Что эти люди, от меня хотят, я не до конца понимаю», — рассказала журналистка.

24 июля стало известно, что Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналисток Елизаветы Осетинской и Ольги Романовой». Претензии Дерипаски касаются интервью Романовой на ютуб-канале Осетинской, в котором упоминалось, что у бизнесмена есть ЧВК.

24 июля полиция вызвала в отдел журналиста из Марий Эл Алексея Серёгина для дачи объяснений по административному делу об экстремизме. Журналист заявил, что без повестки никуда не пойдет. Он полагает, что интерес полиции связан с публикациями в его телеграм-канале «В Марий Эл ничего не будет».

Кроме того, в марте неизвестные угрожали Алексею Серёгину убийством из-за публикаций про некое высокопоставленное лицо.

25 июля главреда издания «Ревда-инфо» Валентину Пермякову оштрафовали за «дискредитацию армии». Суд назначил журналистке штраф в размере 30 тыс. руб. за пост в телеграм-канале издания об обстрелах украинских городов. На него пожаловались читатели.

«В материалах дела — штук пять доносов наших читателей. Там такие фразы, что тушите свет: доколе эта редакция будет дискредитировать армию? Ночью прочитала, не могла уснуть. Спасите нас от них!» — рассказала Пермякова.

25 июля журналиста Александра Романенкова снова признали виновным по статье о «дискредитации» ВС РФ. Ранее суд назначил ему штраф, но Романенков смог добиться отмены решения в вышестоящей инстанции. Однако апелляционный суд направил дело на повторное рассмотрение, в рамках которого журналиста всё-таки привлекают к ответственности. Журналист продолжит судиться.





«Иноагентская» (не)маркировка

«Иноагентам» всё чаще выписывают штрафы по статье о несоблюдении «обязанностей иноагента», чаще всего за отсутствие «иноагентской» плашки. Вот несколько случаев этого месяца, связанных с журналистами:

10 июля на 30 тыс. руб. оштрафовали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова ;

12 июля составили протокол на главного редактора издания The New Times Евгению Альбац ;

13 июля на 35 тыс. руб. оштрафовали главреда «Дождя» Тихона Дзядко ;

27 июля Минюст составил протоколы на главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина — за непредоставление отчётов «иностранного агента», а также за отсутствие «иноагентской» маркировки.

Камалягину грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб. По словам журналиста, протокол за непредоставление отчёта — одно из первых таких дел в России.

Денис Камалягин — один из пяти первых в России людей, объявленных «иностранными» агентами. Внесён в реестр Минюста в декабре 2020 года.

Возмещение морального ущерба Голунову и успешное обжалование «иноагентского» статуса

4 июля стало известно, что журналист Иван Голунов получил от МВД 1,5 млн руб. по делу о взыскании морального вреда.

Напомним, сотрудника «Медузы» задержали в июне 2019 года по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту. Преследование Голунова привело к протестам, спустя несколько дней после ареста журналиста МВД сняло с него обвинения и закрыло дело.

Через полгода большинство полицейских, которые были причастны к нарушениям в отношении Голунова, были задержаны. В мае прошлого года суд назначил до 12 лет лишения свободы пятерым бывшим сотрудникам управления внутренних дел по Западному округу Москвы. Голунов тогда отметил, что предстоит второй этап дела, связанный с заказчиком.

5 июля суд в Псковской области суд счёл протокол о «дискредитации» в отношении журналиста Владимира Капустинского некорректно составленным.

Допущенное полицейскими нарушение состояло в том, что документ подписал не тот из них, кто обнаружил в публичных высказываниях Капустинского дискредитацию армии. Протокол вернули в полицию.

17 июля суд во Владивостоке впервые признал незаконным внесение журналиста в реестр «иноагентов». Речь идёт о журналисте Данииле Губареве, которого «наделили статусом» в марте 2023 года. В качестве причины Минюст тогда указал то, что Губарев живет в Сингапуре и «распространяет» материалы других «иностранных агентов».

«Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад», — сказал журналист.

Хотя многие «иноагенты» обжаловали решение министерства, это первый случай, когда суд удовлетворил такой иск.