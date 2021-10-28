Онлайн-кинотеатры предложили альтернативу запрету мата в фильмах

Зрители должны сами выбирать, смотреть фильмы и сериалы с нецензурной лексикой или нет, заявили в ассоциации «Интернет-видео» (входят «Амедиатека», Okko, Megogo, Start, ivi и др.). Об этом сообщает РБК.

«Наиболее здравым решением было бы допустить по аналогии с книжной дистрибуцией распространение аудиовизуальных произведений, содержащих нецензурную брань, в платном доступе с маркировкой 18+ и с возможностью выбора аудиодорожки — отредактированной (запиканной) и неотредактированной. Таким образом, люди, которые хотят такой контент покупать, будут покупать его у легальных сервисов в рамках установленных законом правил», — считает директор ассоциации Алексей Бырдин.

Он отметил, что запрет на распространение материалов с нецензурной бранью уже существует — с 2017 года. В «Megogo Россия» тоже назвали идею запрета «чрезмерным регулированием того, что уже зарегулировано» и напомнили об имеющихся законах «О СМИ» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ст. 10.5 в законе «Об информации», а также о существовании функции «родительский контроль», которая позволяет полностью оградить ребенка от любого контента 18+.

«Смущает и избирательность применения этого очередного регулирования, не включающего в себя иностранные и UGC-сервисы. Или YouTube уже стал зоной, свободной от нецензурных слов?» — задался вопросом генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов.

Напомним, на днях стало известно, что Роскомнадзор предложил запретить ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах. Ведомство хочет оградить детей «от культурно-нравственных девиаций».





