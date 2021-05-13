ФСБ заинтересовалась данными клиентов платных клиник – одна из них детская

За последние пару месяцев значительно расширился реестр ОРИ, мониторинг которого «РосКомСвобода» проводит каждый день и рассказывает в своих статьях о самых интересных его участниках.

На этот раз наше внимание привлекли последние два обновления:

сайт клиники доказательной медицины в Москве DocMed

reestr.rublacklist.net/distributor/109695;

reestr.rublacklist.net/distributor/109695; портал сети клиник доказательной медицины DocDeti

reestr.rublacklist.net/distributor/109694.

Обе клиники предоставляют платные медицинские услуги, в том числе онлайн.

DocMed подчёркивает, что врачи клиники основываются на последних мировых исследованиях, и «не назначают препаратов и манипуляций с недоказанной эффективностью». У их специалистов есть доступ к международным базам доказательной медицины, а обратиться в клинику можно через WhatsApp.

Как следует из информации на портале, DocDeti является их первым проектом, после которого они решили открыть клинику для взрослых.

Записаться на приём можно, заполнив специальную форму (туда входят имя, телефон, почта), либо с помощью чата в «ВКонтакте», Facebook, Telegram или в том же WhatsApp. Для регистрации на сайте также используется номер телефона.

Согласно «Политике обработки персональных данных», Оператором является ООО «ДОКМЕД», который может получать такие данные о субъектах персональных данных («Пользователи») во время использования сайта, его сервисов, служб, программ и продуктов или услуг Оператора. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с Политикой Оператора в этом вопросе.

В Политике оговаривается, что Оператор имеет право предоставлять персданные Пользователей третьим лицам, если это предусмотрено законодательством РФ (налоговые, правоохранительные органы и др.).

В число собираемых данных входят:

персональная информация, которую Пользователь предоставляет самостоятельно, отправляя форму-запрос для связи с Оператором на Сайте, а также в процессе использования иных сервисов Сайта; IP-адрес, данные cookie, информация о браузере, технические характеристики оборудования и ПО, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и т.п.; иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями использования отдельных сервисов Оператора.

На сайте клиники DocDeti также есть идентичная предыдущей форма обращения, и тоже поддерживается связь через вышеупомянутые чаты и мессенджеры.

Оператором персональных данных здесь выступает ООО «Центр современной педиатрии». В перечень персональных данных входят всё те же данные, включая IP-адрес, cookie и технические характеристики оборудования, и эти данные Оператор также имеет право предоставлять госорганам, а также использовать без согласия Пользователя в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Кроме этого, с января реестр ОРИ пополнился ещё двенадцатью участниками, наиболее интересные из которых:

Республиканский информационно-издательский холдинг САХАМЕДИА, в который входят семь сайтов (некоторые из них уже заархивированы).

reestr.rublacklist.net/distributor/109683;

reestr.rublacklist.net/distributor/109683; Сетевое воронежское издание bloknot-voronezh.ru.

reestr.rublacklist.net/distributor/109686;

reestr.rublacklist.net/distributor/109686; ООО «Медиа Мир», которому принадлежат два очень популярных саратовских сайта vzsar.ru и tvsar.ru, на которые часто ссылаются федеральные СМИ, когда пишут об этом регионе.

reestr.rublacklist.net/distributor/109689.

Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на интернет-ресурсы ряд обязательств, в частности – сбор, хранение и предоставление правоохранительным органам по требованию информации о действиях пользователей на своём ресурсе. Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.