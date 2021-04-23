Нужна юр.помощь?
Новости
April 23, 2021, 11:55 a.m.

«Медуза» внесена в список «иностранных агентов»

Вместе с ней туда попало также «Первое антикоррупционное СМИ», и на данный момент в реестр Минюста входят уже 19 изданий, политиков и журналистов.

Министерство юстиции РФ внесло в список  иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента популярное интернет-издание «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ» (PASMI).

Таким образом, сейчас в данный реестр входит 19 изданий, журналистов и политических деятелей — такие как «Голос Америки», «Крым.Реалии», известный правозащитник Лев Пономарёв и другие.

«Медуза» тем временем сообщает о намерении обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов». Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила «Подъёму», что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов.

«Теперь им придется повесить соответствующее уведомление на сайте и в соцсетях. И, насколько я помню закон, сопровождать соответствующей пометкой всю распространяемую информацию», — пишет главред It`s My City Дмитрий Колезев.

Другие СМИ при ссылке будут обязаны указывать, что издание внесено в реестр иноагентов. «Будет дополнительная отчетность и так далее», также замечает он:

«Наверняка закроются какие-то двери и новый статус может не понравиться отдельным рекламодателям. Короче, работать в любом случае станет тяжелее.

Meduza — хорошее СМИ, где работает много талантливых и профессиональных журналистов, честно выполняющих свою работу в интересах русскоязычных читателей, а не каких-то иностранных акторов (что вроде как подразумевает статус иноагента)».

«Хочется выразить «Медузе» поддержку. У «Медузы» есть главное — большая живая лояльная аудитория. Для миллионов читателей этот ярлык от Минюста не будет значить ничего. Он скорее подчеркнет, что это независимое и неудобное для властей СМИ. А именно такой и должна быть журналистика», — подытоживает Колезев.

Признавать СМИ иностранными агентами власти РФ стали с 2017 года. Главным критерием для включения в реестр является иностранное финансирование. СМИ-иноагенты должны ставить в публикациях пометки о своем статусе. Кроме того, через месяц после внесения в реестр издание должно зарегистрировать юрлицо в России.

«Включение зарегистрированной в Латвии «Медузы» может быть реакцией России на то, что Рига в конце марта начала блокировать российские телеканалы в интернете. В частности, был закрыт доступ к сайту RT», — предполагает The Bell.

абсурд иностранный агент 327-ФЗ 426-ФЗ 481-ФЗ Медуза

Поделитесь материалом

Похожие статьи

None
Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ-иноагентов
None
Законодательство об иноагентах обрастает штрафами
None
Дайджест преследований СМИ. Начало осени’2020
None
Предновогодняя законодательная атака на интернет
None
Штраф за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Twitter
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender