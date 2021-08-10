Столичные власти разрешили расплачиваться в общественном транспорте лицом

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в общественном транспорте по лицу.

👁 Власти Москвы объявили об окончании тендера стоимостью 329 млн рублей на создание системы по биометрическому распознаванию лиц в общественном транспорте.



Скоро в городе появится оплата по лицу за проезд:https://t.co/ulUMdb9Aej — Код Дурова (@durovcode) August 10, 2021

Как сообщает «Ъ», столичные власти разместили на сайте госзакупок тендер на модернизацию приложения, и победителем конкурса в начале августа стало ООО «Интеллектуальные социальные системы», которое принадлежит бывшему куратору проектов Росмолодежи и комиссару движения «Наши» Дмитрию Коху.



При начальной стоимости 438,5 млн рублей, компания Коха боролась с АО «Ай-теко», выставив 329,3 млн против 428,8 млн. Работы нужно выполнить в течение восьми месяцев. В конкурсной документации сказано, что после модернизации приложения пользователь сможет загрузить свою фотографию, c помощью которой сервис сформирует слепок лица человека и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.



В Центре организации дорожного движения сообщили, что «благодаря этой функции у пассажиров появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте». В центре отметили, что биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которым ни у кого нет, а платежные данные хранят банки.



В конце июля Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах систему оплаты проезда через систему распознавания лиц. В эксперименте участвует до одной тысячи человек.



Напомним, в марте текущего года Басманный суд Москвы по ходатайстсу Следкома арестовал руководителя департамента АО «Ай-теко» Игоря Колпакова, начальника управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ города Москвы «Информационный город» Олега Филимонова и предпринимателя Андрея Шмитько, поскольку все они обвиняются в мошенничестве. Срок предварительного следствия по делу позже был продлен до середины августа. ГКУ «Информационный город» курирует разработку мобильных приложений «Госуслуги», «Московские парковки», «Информационный город». В апреле 2020 года ГКУ запустило приложение «Социальный мониторинг» для контроля местонахождения пациентов с подтвержденным диагнозом «COVID-19» в период пандемии.