Роскомнадзор запретил рекламировать Google

«За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера», – сообщило надзорное ведомство.

В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры:

информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;

запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

К кому именно адресовано распоряжение Роскомнадзора, в сообщении не указывается.

В качестве конкретных примеров, за что именно будет наказан Google, надзорное ведомство перечисляет следующее:

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и националистический полк «Азов». На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов. Также с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. В частности, выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других. Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.»

«Теперь (и до тех пор, пока корпорация не одумается) поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают наши законы. Насколько мне известно, «Яндекс» запустит такое информирование уже совсем скоро», – информирует своих подписчиков депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

Относительно запрета рекламировать американскую компанию депутат отмечает, что «методические рекомендации по применению этой меры для участников рекламного рынка в скором времени должна озвучить Федеральная антимонопольная служба».

«Учитывая тот арсенал воздействия, который есть у регулятора, мы видим, что до крайних мер он еще не дошел. Судя по всему, американской корпорации дан сигнал, что есть ещё шанс одуматься и прекратить участие в информационной войне и цензуре – пока это не сделали при помощи ковровой блокировки», – размышляет Горелкин.

«Ответственность за рекламу Google и его информационных ресурсов будет нести и тот, что заказывает рекламу, и тот, кто её публикует. Наказать могут по статье 14.3 КоАП „Нарушение законодательства о рекламе“. Штрафы для юрлиц — до 500 тыс. рублей», – поясняет проект «Цифровое средневековье».

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин попытался найти конкретику в заявлении РКН, но безуспешно:

«Роскомнадзор уведомил неопределенный круг лиц о том, что примет непойми какие, придуманные им в стороне от нормативной правовой базы России, меры в отношении Google в целом и YouTube в частности, пока не произойдёт непойми какое событие или их совокупность. В связи с непойми что сообщающим заявлением федеральной службы, я могу сделать непойми какие выводы».

«Гора родила мышь, – констатирует главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев. – Роскомнадзор пугал-пугал Google и YouTube, а в итоге пока решился только на маркировку о нарушении законодательства и запрет рекламы самого Google в России (кто-то вообще видел такую рекламу в последнее время?). Блокировать YouTube боятся, не хотят, считают неэффективным, нужно подчеркнуть».

UPD. Роскомнадзор уточнил, что ограничения коснутся шести сервисов:

поисковик Google,

Google Play,

YouTube,

YouTube Music,

Google Chat,

Gmail.

Рынок уже реагирует на требование Роскомнадзора: сотрудникам одного из российских СМИ поступило распоряжение от руководства убрать из рекламных макетов ссылки на YouTube, Google Play и другие сервисы Google, сообщил источник «Ъ».

В пресс-службе АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») «Ъ» рассказали, что ограничения в отношении Google не скажутся на рекламной политике, в таких материалах почти не встречаются внешние ссылки.

В то же время в законе речь идет именно о запрете коммерческого продвижения сервисов Google, а не использования ссылок на YouTube или Google Play, подчеркивает гендиректор Института исследование интернета Карен Казарян. Он добавляет, что меры против Google увеличивают нагрузку на других игроков, например на тот же «Яндекс», которому теперь потребуется помечать все сервисы конкурента.

С учетом нынешней информационной обстановки и борьбы с распространением информации вероятно, что меры понуждения в рамках закона «о приземлении» будут применяться более активно, полагает Марина Кельбах. Однако часть зарубежных IT- компаний, уточняет она, уже сами приостановили деятельность в России, например сервис потокового аудио Spotify. Да и Google, добавляет Карен Казарян, уже фактически прекратила всю коммерческую деятельность в стране.