В реестр слежки внесён отечественный корпоративный мессенджер amo

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили там корпоративный мессенджер amo, которым владеет отечественная компания ООО «Амоцрм», специализирующаяся на разработке компьютерного программного обеспечения:

reestr.rublacklist.net/distributor/109722

Приложение позиционируется как «идеальный мессенджер», помогающий вести несколько направлений работы, разные проекты и команды. «Больше не придется устанавливать разные программы для общения с вашей командой, вы больше не потеряете информацию и файлы», — говорится в описании программы в магазинах приложений.



В AppStore утверждается, что разработчик не ведёт сбора данных.

В политике конфиденциальности, свою очередь, сказано — разработана она в соответствии с федеральным от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок их обработки. Оператором в данном случае выступает ООО «Амоцрм».

В пункте «Условия обработки персональных данных» сказано, что оператор производит такую обработку при наличии хотя бы одного из следующих условий:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;

осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Исходя из публикаций в СМИ, мессенджер amo был запущен amoCRM в 2019 году. Основатель amoCRM Михаил Токовинин рассказал в интервью Inc., что его компания вложила в мессенджер около $1 млн.

Tadviser утверждает, что в 2016 году контрольный пакет акций компании amoCRM купила «1С».

Напомним, внесение в реестр ОРИ обязывает владельца того или иного интернет-сервиса собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку, включая звонки, фото- и видеосообщения.

В октябре в данный реестр были также внесены информационно-развлекательный сервис из города Саров, информпционное сетевое издание из Бурятии Infpol и перевнесён сервис «Друг вокруг» (My Friends Social Limited).