В реестр слежки внесён отечественный корпоративный мессенджер amo

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили там корпоративный мессенджер amo, которым владеет отечественная компания ООО «Амоцрм», специализирующаяся на разработке компьютерного программного обеспечения:
reestr.rublacklist.net/distributor/109722
Приложение позиционируется как «идеальный мессенджер», помогающий вести несколько направлений работы, разные проекты и команды. «Больше не придется устанавливать разные программы для общения с вашей командой, вы больше не потеряете информацию и файлы», — говорится в описании программы в магазинах приложений.
В AppStore утверждается, что разработчик не ведёт сбора данных.
В политике конфиденциальности, свою очередь, сказано — разработана она в соответствии с федеральным от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок их обработки. Оператором в данном случае выступает ООО «Амоцрм».
В пункте «Условия обработки персональных данных» сказано, что оператор производит такую обработку при наличии хотя бы одного из следующих условий:
Исходя из публикаций в СМИ, мессенджер amo был запущен amoCRM в 2019 году. Основатель amoCRM Михаил Токовинин рассказал в интервью Inc., что его компания вложила в мессенджер около $1 млн.
Tadviser утверждает, что в 2016 году контрольный пакет акций компании amoCRM купила «1С».
Напомним, внесение в реестр ОРИ обязывает владельца того или иного интернет-сервиса собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку, включая звонки, фото- и видеосообщения.
В октябре в данный реестр были также внесены информационно-развлекательный сервис из города Саров, информпционное сетевое издание из Бурятии Infpol и перевнесён сервис «Друг вокруг» (My Friends Social Limited).
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