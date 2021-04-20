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April 20, 2021, 7:10 a.m.

Собственников технологических сетей связи обяжут 3 года хранить данные о передаче информации

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло Правительство РФ, мотивировав это обязательными требованиями по госнадзору, муниципальному контролю и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №1154099-7, обязывающий владельцев технологических сетей связи хранить информацию о фактах передачи через интернет сообщений и медиафайлов между пользователями таких сетей в течение трёх лет, а также предоставлять её по требованию правоохранительных органов.

При этом информацию «о фактах приема, передачи, доставки и обработки» голосовых, текстовых сообщений и видео, изображений, звуков и иных сообщений необходимо будет хранить на территории РФ.

В пояснительной записке сказано, что документ содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госнадзора, муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Поправки в Федеральный закон «О связи» (126-ФЗ) вступят в силу через 90 дней со дня официального опубликования закона.

В начале апреля текущего года правительственная комиссия одобрила соответствующий законопроект. Однако затем Уральская ассоциация операторов связи попросила министра цифрового развития Максута Шадаева пересмотреть требования по сохранению трафика пользователей.

В ассоциации опасаются, что изменения в законодательстве приведут к череде банкротств мелких и средних операторов связи.

По словам операторов, постановления правительства невыполнимы на практике, так как 96% трафика передается в зашифрованном виде, а сайты используют протоколы со сквозным шифрованием. Они убеждены, что новые требования лишат пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.

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