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31 August 2023

Московский вуз разрешил использовать ИИ при написании дипломных работ

До этого технологии искусственного интеллекты не были официально интегрированы в российское образование
Источник: mgpu.ru

Московский городской педагогический университет (МГПУ)  легализовал для студентов возможность использования технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР).

Согласно решению ученого совета вуза, студенты смогут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов для написания дипломных работ. 

«Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», - отметил ректор Игорь Реморенко.

При этом в МГПУ подчеркнули, что необходимо критически относиться к переносу данных в ВКР, а «системы генерации информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник».

В конце прошедшего учебного года студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написал ВКР с помощью ChatGPT. Суммарно подготовка работы заняла 23 часа, оценка — «удовлетворительно». После обсуждений в РГГУ решили, что не станут лишать студента диплома.

искусственный интеллект технологии ИИ ChatGPT

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