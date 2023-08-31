Московский вуз разрешил использовать ИИ при написании дипломных работ

Московский городской педагогический университет (МГПУ) легализовал для студентов возможность использования технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР).

Согласно решению ученого совета вуза, студенты смогут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов для написания дипломных работ.

«Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», - отметил ректор Игорь Реморенко.

При этом в МГПУ подчеркнули, что необходимо критически относиться к переносу данных в ВКР, а «системы генерации информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник».

В конце прошедшего учебного года студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написал ВКР с помощью ChatGPT. Суммарно подготовка работы заняла 23 часа, оценка — «удовлетворительно». После обсуждений в РГГУ решили, что не станут лишать студента диплома.