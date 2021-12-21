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21 декабря 2021

Мигранты получат трудовые патенты с биометрией

Глава МВД подписал приказ о выдаче карты с электронным носителем информации иностранным гражданам или лицам без гражданства, прибывающим в РФ в порядке, не требующем получения визы.

Трудовым мигрантам в РФ с конца декабря начнут выдавать патенты с электронными сведениями об отпечатках пальцев и биометрических данных. Соответствующий приказ был подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым:

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации».

 

Встроенная в карту микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также «биометрические персональные данные владельца» — электронное изображение лица и папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, «пригодные для его идентификации».

Кроме того, в документе укажут основные сведения о трудовой деятельности его обладателя.

152-ФЗ МВД России Колокольцев мигранты биометрия отпечатки пальцев

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