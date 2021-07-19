Минобороны: Миллиарды на интерактивную память

Проводя общественный мониторинг сайта госзакупок, мы обнаружили там несколько тендеров, размещённых Министерством обороны России, где фигурируют достаточно крупные суммы.

Заинтересовавшие нас тендеры Минобороны касаются поддержания работы интернет-портала «Память народа», официально запущенного в 2015 году.

Два наиболее крупных контракта текущего года были размещены летом:

июнь — закупка работ «Пополнение общедоступного банка данных «Мемориал» Информационного ресурса „Память народа“». Сумма — 200 931 050 рублей . Окончание подачи заявок - 30.07.2021 г. Сроки поставки товара или завершения работ — до 20 ноября 2021 года;

. Окончание подачи заявок - 30.07.2021 г. Сроки поставки товара или завершения работ — до 20 ноября 2021 года; июль — закупка работы «Модернизация интернет-сегмента программно-технического комплекса государственной информационной системы „Интерактивный сервис Память народа“». Сумма — 196 834 950 руб. Окончание подачи заявок — 27.07.2021 г. Сроки поставки товара или завершения работы — не позднее 25 ноября 2021 года.

Углубившись чуть более детально в историю вопроса, мы выяснили, что первая закупка на «Память» в текущем году была осуществлена в феврале. В качестве объекта закупки Минобороны указывало «Поставку с вводом в эксплуатацию программно-технического комплекса для создания локального сегмента интерактивного сервиса „Память народа“ в филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации». Был проведён закрытый аукцион, никаких документов по которому не выложено, поэтому поставщик неизвестен. Начальной суммой заявлялось 24 989 200 рублей. Сроки поставки товара или завершения работ — до 25 ноября 2021 года.

Почему в этом проекте вдруг стал секретным тот, кто предоставил Минобороны «машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода», непонятно.

«Память народа» представляет собой портал, созданный Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». По словам Минобороны, база данных проекта постоянно обновляется, а время от времени на сайте появляются новые сервисы или модернизируются старые.





Хотя официально интерактивный сервис был запущен в мае 2015 года, работы по нему ведутся как минимум с 2014 года, и выделяемые на него суммы внушительны.

На общедоступный банк данных «Мемориал» и интерактивного сервиса «Память народа» министерство весной 2014 года выделило 67,2 млн рублей. Чуть позже, летом поставщиком было выбрано ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС».



А сумму в почти 1,2 млрд рублей уже в декабре получило ЗАО «Электронный архив» («Элар»), в чьи задачи входило развитие и пополнение общедоступных банков данных «Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и созданию интерактивного сервиса «Память народа» и их размещение на аппаратно-программных средствах заказчика.



В одной из публикаций за 2015 год о работе «Элара» над данным проектом подробно написал РБК. Как указывало издание, большая часть стоимости контракта приходится не на создание и модернизацию порталов, а на «многоэтапные операции по сканированию и оцифровке документов и карт».

На официальном сайте «Элара» указано, что компания «является главным исполнителем проектов „Дорога памяти“ и „Память народа“, ежегодно пополняя базы миллионами новых документов».

«Крафтвэй» также сообщает на своём сайте о сотрудничестве с Минобороны в его проекте. Министерству требовалась аппаратно-программная платформа для хранения и обеспечения оперативного доступа к большому банку данных, содержащему сотни миллионов записей, и компания поставила системы хранения данных Kraftway Storage 400-16 общим объемом более 1 ПБ, 10 защищённых серверов модельного ряда Kraftway ISP с электронным замком, 16 рабочих станций Kraftway Credo и широкого спектра инфраструктурного оборудования.



Распределённая платформа для функционирования «Памяти народа», а также систем «Мемориал» и «Подвиг народа», была установлена в Главном вычислительном центре Минобороны и в Центральном архиве министерства.

Следующие крупные траты на «Память народа», судя по данным с сайта госзакупок, приходятся на 2017 год.



Выполнение работ по выявлению, подбору и обработке архивных документов о наградах и боевых действиях, совершенствованию и информационному наполнению Общедоступного банка данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» интерактивного сервиса «Память народа», содержащего информацию о наградах и боевых действиях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов было оценено в 328,07 млн рублей. Открытый конкурс состоялся 20 марта 2017 года, но скрытие конвертов — почему-то только в апреле того же года. Среди участников было ООО «Элар», ЗАО «НТЦ ИРМ» и АО «НПО ОПЫТ». Судя по всему, победителем также стал «Элар», когда контракт разместили заново.

Ещё один тендер на «Выполнение работ по пополнению Общедоступного банка данных „Мемориал“ интерактивного сервиса „Память народа“, содержащего информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период» стоимостью 15,1 млн рублей был размещён той же весной. Его участниками стали всё те же «Элар» и «НПО Опыт». Видимо, закупка потом была перезалита, поскольку в июне Минобороны провело аукцион на ту же сумму, где победителем уже окончательно стал «Элар».

Пополнение интерактивного сервиса «Память народа» информацией о потерях и ранениях воинов в период Великой Отечественной войны, модернизацию специального программного обеспечения раздела Общедоступного банка данных «Мемориал», содержащего информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период Минобороны оценило в 932,4 млн рублей. Участники — всё те же. Почему-то как и в предыдущих тендерах, итоговых протоколов с указанием конечных цен и победителя на сайте госзакупок не указано - очевидно, как и в предыдущем случае, тендер также был заново размёщён, и его победителем стала всё та же компания. Сумма была увеличена почти на 500 тысяч руб.

В ноябре того же года «Элар» выиграл ещё один контракт на 31,6 млн рублей.

Осенью 2018 года снова была выложена закупка на пополнение банка данных на 32,4 млн руб. Состоялись торги или нет, неизвестно.

Весной 2019 года состоялся закрытый конкурс с ограниченным участием на выполнение работ по пополнению информационного ресурса Минобороны России «Память народа». Стоимость — 619 млн рублей. Исполнитель неизвестен.

В тот же период на сумму 921 млн рублей был проведён ещё один закрытый конкурс с ограниченным участием, и о его результатах информация такде не стала достоянием общественности.

Осенью Минобороны заказало пополнение банка данных «Мемориал» интерактивного сервиса «Память народа» за 15 млн рублей. Информация об исполнителях тоже закрытая.

В 2020 году состоялось ещё несколько закрытых закупок:



Выполнение работ по пополнению Информационного ресурса «Память народа» за 199,6 млн руб;



Выполнение работ по выявлению, подбору и оцифровке архивных документов, подготовке и сведению баз данных, пополнению Информационного ресурса «Память народа» за 199,2 млн рублей;



Поставка с вводом в эксплуатацию программно-технического комплекса для создания локального сегмента интерактивного сервиса «Память народа» в филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации за 17,3 млн руб;



Выполнение работ по пополнению общедоступного банка данных «Мемориал» интерактивного сервиса «Память народа» — 7,4 млн руб.

Какого рода секретные работы проводятся при пополнении архивных данных, а также улучшении функционирования системы, остаётся только гадать, но суммы, как мы видим, на это выделяются колоссальные. Если подсчитать все заявленные выше суммы, получается, что с 2014 года Минобороны уже потратило на данный портал порядка 5 миллиардов рублей. Сложно судить, насколько трудоёмкая работа была проведена с архивами и какие усилия были вложены в техническое обеспечение работы портала, но внезапно возникший с 2019 года ореол секретности вокруг проекта Минобороны оставляет много вопросов. Безусловно, портал, на котором собраны архивы о Великой Отечественной войне, откуда каждый может узнать о судьбе своих родственников, участвовавших в ней, об их подвигах, сложно переоценить, поэтому инициаторам идеи создания такого ресурса можно только выразить глубочайшую благодарность. Тем не менее, непрозрачность проведения торгов и размеры затрат на проект не могут не вызывать вопросов.