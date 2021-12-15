Минцифры снова меняет порядок передачи данных корпоративных абонентов Роскомнадзору

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в очередной раз меняет правила для операторов о предоставлении информации об абонентах Роскомнадзору для борьбы с «серыми» SIM-картами, сообщает «Ъ» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.



По закону, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг» до 1 декабря. В конце ноября Минцифры продлило переходный период.



В новой версии проекта Минцифры пропала оговорка, что часть сведений об абонентах Роскомнадзор сможет получать только по решению суда. Зато сократилось количество этих сведений. В соответствии с предыдущей версией документа Роскомнадзор пусть по решению суда, но мог запрашивать раз в полгода по каждому абоненту его биллинг — сведения о звонках, СМС и выходе в интернет. Теперь надзорное ведомство сможет запрашивать сведения только об объеме и периоде оказания услуг любого пользователя, но без решения суда и без каких-либо ограничений.



Также из перечня передаваемых сведений исчезла информация о местоположении базовых станций, через которые абонент получает услуги связи. В Минцифры «Ъ» пояснили, что межведомственная работа над проектом для более полного учета интересов российских граждан и операторского сообщества продолжается. В Роскомнадзоре не ответили на запрос.

Даже в текущей версии проект дает Роскомнадзору завышенные полномочия, а именно требовать сведения об оказанных услугах, считает собеседник «Ъ» на рынке. Источник в одном из мобильных операторов также говорит об избыточности сведений, которые потребуется предоставлять регулятору. «Кроме того, до сих пор отсутствует информация о прогнозной нагрузке на системы операторов, что не позволяет дать объективную оценку затрат»,— отмечает он. МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 отказались от комментариев.



Пока проект постановления все еще довольно рамочный и оценить объем сведений, которые нужно будет передавать Роскомнадзору, затруднительно, как и затраты на это, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Если сравнивать с первой версией документа, аппетиты Роскомнадзора уменьшились, но нагрузка на операторов все еще ощутима».



Непонятно, зачем Роскомнадзор так упорно хочет получать сведения об объеме трафика абонентов мобильной связи, отмечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова:

«Для реализации целей закона эти сведения не будут полезны, при этом передача подобной информации должна осуществляться только по решению суда, поскольку относится к тайне связи».

Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действует запрет на их продажу вне салонов связи.