Власти хотят ограничить тайну связи для «борьбы с мошенничеством»

Минэкономразвития предложило снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору. Поправки к закону «О связи», разработанные министерством, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня к данным, которые защищены тайной связи, относятся переписка и разговоры абонентов (разглашение запрещено Конституцией), имена клиентов, сведения о всех соединениях (откуда шел звонок, сколько он длился etc). Раскрывать их можно только по решению суда.

«В современных условиях развития технологий обработки данных и создания решений на их основе закрепленный подход к регулированию порядка ведения ‎баз данных, содержащих сведения об оказываемых абонентам услугах связи, ограничивает права граждан по распоряжению ими и не позволяет в полной мере использовать имеющуюся информацию для создания решений, основанных ‎на обработке данных», — говорится в пояснительной записке. В данный момент, напоминают авторы поправок, предоставление сведений об абонентах-гражданах третьим лицам может осуществляться только с их согласия.

Министерство считает, что снятие тайны связи поможет в борьбе с мошенниками: если банк будет знать, в каком регионе находится абонент, то при попытке снять деньги из другого региона заблокирует операцию. Кроме этого, оператор сможет создать базу мошенников и предупреждать пользователя о звонке с такого номера.

Также ведомство полагает, что снятие тайны связи поможет партнёрским туристическим сервисам. Во время путешествия турист сможет получать информацию о местных достопримечательностях, экскурсиях и других событиях.



В документе говорится, что полный список сведений, с которых снимут тайну связи, и порядок их предоставления определит Правительство.

Поправки Минэкономразвития поддержали в Минцифры. Однако предложили уточнить порядок передачи данных о пользователях третьим лицам. В МТС рассказали «Ъ», что норма «должна упорядочить взаимодействие с абонентами».



Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов сообщил, что «текст законопроекта разительно отличается от пояснений». Если в записке Минэкономразвития говорит о возможности предоставлять данные третьим лицам с согласия пользователей, то документ «наделяет Правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге, так и о самом абоненте». Как предполагает Блинов:

«Вероятно, доступ к данным будет у правоохранительных органов и у компаний, которые включены в регуляторные песочницы».

При этом нет гарантии, что у абонентов будут спрашивать разрешения перед тем, как передать их личные данные третьим лицам, замечает Telegram-канал «ЧТД».

Дата окончания общественного обсуждения законопроекта — 2 декабря 2021 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете изложить их на странице документа.