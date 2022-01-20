В Минэке выступили против передачи данных о «суверенном» трафике абонентов

Министерство экономического развития посчитало излишними требования Роскомнадзора, подразумевающие передачу службе данных о трафике абонентов для исполнения закона о «суверенном рунете». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заключение министерства на проект приказа надзорного ведомства.

Согласно проекту приказа Роскомнадзора, операторы связи и компании с технологическими сетями и номерами автономных систем (ASN) будут передавать в службу данные о подключаемых сетях и оборудовании корпоративных пользователей, а также о минимальном и максимальном объёме исходящего и входящего трафика всех абонентов. Сейчас в законодательстве нет определения состава данных, которые Роскомнадзор может получить от операторов.

В отзыве Минэкономразвития отмечается, что операторы не отслеживают объём максимального трафика. Кроме того, эта информация динамически изменяется и непригодна для анализа, а выполнение требования, в свою очередь, приведёт к дополнительным расходам операторов. В связи с этим предлагается исключить требование из проекта приказа.

В Роскомнадзоре же заявили, что информация об объёме трафика нужна для своевременного планирования работ по установке и производительности ТСПУ. Таким образом, предложенные уточнения касаются только вопросов обеспечения информационной безопасности государства, заверили в пресс-службе ведомства.

Операторы, в свою очередь, подчеркнули, что не могут выполнить данное требование, поскольку не ведут подобного учёта объёмов трафика, а существующие тарифы основаны на ограничении пропускной способности сети связи. В то же время, по их мнению, такие данные не имеют никакого значения для обеспечения стабильной и безопасной работы Интернета.

По мнению создателя проекта «Эшер II» Филиппа Кулина, ТСПУ должны управлять интернет-трафиком, но на практике оборудование не может справиться с задачей. «Можно предположить, что, запрашивая эти сведения у операторов, Роскомнадзор пытается переложить на них отслеживание загруженности сетей», — считает эксперт.