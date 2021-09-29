Минэнокомики настаивает на смягчении требований «пакета Яровой» к операторам связи

Минэкономики раскритиковало проект постановления Правительства, разработанный в рамках «регуляторной гильотины» и касающийся сроков хранения данных и сокращения их объема в рамках «пакета Яровой». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заключение, составленное министерством.

Минэкономики отправило на доработку проект постановления правительства, разработанный в рамках «регуляторной гильотины». Он должен был смягчить требования «закона Яровой», но в итоге они остались в прежних объемах.https://t.co/iJUHC02X54 — Коммерсантъ (@kommersant) September 28, 2021



Новый документ идентичен старому постановлению и предполагает хранение пользовательского трафика в течение полугода, то есть максимально возможный срок, причем это никак не обосновано, пояснили в Минэкономразвития, отправив документ на доработку.



Федеральный закон 374-ФЗ, носящий также неформальное название «пакет Яровой», требует от операторов с 1 июля 2018 года сохранять трафик мессенджеров, социальных сетей и сервисов электронной почты до шести месяцев с момента их доставки. Хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей в течение полугода они обязаны для борьбы с терроризмом — правоохранительные органы могут подать заявку на получение этих данных.



Изначально предполагалось, что операторы связи увеличивать емкость хранилищ на 15% ежегодно в течение пяти лет. На исполнение закона уходит 10–20% годовых капитальных затрат операторов. Сами операторы оценивали расходы в десятки миллиардов рублей.



В связи со столь неприподъёмной финансовой нагрузкой, которая ложится на операторов, власти и бизнес периодически возвращаются к дискуссии о смягчении требований. Так, в апреле 2020 года Минцифры рассматривало возможность отложить ежегодное увеличение емкости хранилищ и исключить из расчета емкости видеосервисы. В июне 2021 года премьер Михаил Мишустин в постановлении утвердил только годичную отсрочку выполнения требований об увеличении объема хранимого трафика.



Компании продолжают обсуждать с Минцифры сокращение сроков хранения и объемов данных, сообщил сотрудник крупного оператора. По его словам, дискуссия поддерживается в рамках разрабатываемого сейчас пакета мер поддержки телекоммуникационного бизнеса. Исходя из концепции «регуляторной гильотины», требования к бизнесу должны сокращаться, но в ходе переутверждения нормативных актов они, наоборот, ужесточаются, отметил источник, близкий к другому оператору.



Даже при сохранении сроков хранения трафика расходы операторов на реализацию «закона Яровой» будут расти, потому что объем потребляемого россиянами трафика растет на 40% в год, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если даже просто оставить регуляторные требования без изменения, это приведет к росту капзатрат, которые они будут перекладывать в стоимость тарифов, сообщил эксперт.