Минфин предлагает давать майнерам реальные сроки за скрытие активов

Майнеры должны будут отчитываться перед налоговой о своих доходах, иначе им грозит до четырёх лет лишения свободы. Об этом говорится в пакете законопроектов, который замглавы министерства Алексей Моисеев в феврале направил на рассмотрение в Минэкономразвития, Минюст, ФНС, Центробанк и другие ведомства, сообщает Baza со ссылкой на копии документов.



В январе состоялось совещание, где кабмин поручил Минфину доработать проект о майнинге.



В новой редакции законопроекта сказано, что майнеры будут обязаны «предоставить информацию о получении цифровой валюты» в налоговую. Также они должны будут сообщить «информацию об уникальной последовательности символов, используемых для учёта операций с цифровой валютой», то есть адрес-идентификатор криптокошелька. Эти данные майнеры должны предоставить «в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» (пока этот порядок точно не определён).



За уклонение от декларирования цифровых активов предлагается ввести уголовное наказание: если майнер в течение трёх лет как минимум два раза уклоняется от этой обязанности и сумма составляет выше 15 млн рублей, ему грозит до двух лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей и принудительные работы сроком до двух лет. Если же сумма больше 45 млн, наказание ужесточается: до четырёх лет лишения свободы, штраф до двух млн рублей, принудительные работы на срок до четырёх лет.



«Незаконную организацию обращения цифровых валют» предлагается наказывать ещё строже - до семи лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и принудительные работы до 5 лет. А продажа криптовалют в обмен на реальные деньги возможна будет лишь на зарубежных криптобиржах либо на российской площадке в рамках экспериментального правового режима (он тоже ещё разрабатывается). Также будет создан реестр операторов обмена цифровых активов, которыми могут стать банки и другие юрлица.



Согласно новым поправкам, владельцы криптовалюты будут «обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию о совершаемых ими операциях (сделках) с цифровой валютой». Также в законопроекте сказано, что «сделки с цифровой валютой <…> совершаются лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты <…> от своего имени, за свой счёт и в своих интересах».

Недавно стало известно, что Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к Центробанку с просьбой расширить перечень доступных для покупок неопытными инвесторами цифровых финансовых активов (ЦФА). В официальном письме говорится следующее:

«НАУФОР считает, что цифровые активы являются формой финансовых инструментов и доступ к финансовым инструментам в форме цифровых активов должен соответствовать правилам доступа к соответствующим финансовым инструментам рынка ценных бумаг».

Как поясняют в НАУФОР, в частности, представляется правильной отмена лимита для приобретения розничным инвестором цифровых финансовых активов - в размере 600 тысяч рублей в течение года.



«Временно, до формирования практики выпуска цифровых финансовых активов, вместо отмены может быть рассмотрено увеличение лимита на приобретения розничным инвестором цифровых финансовых активов с 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в год (с определением соответствующего лимита как нетто-позиции инвестора в каждой информационной системе), что позволило бы ограничить инвестиции в эти активы розничных инвесторов, но не мешало бы развитию рынка финансовых инструментов в форме цифровых активов», – также предлагают профучастники.



Также организация считает правильным предоставление возможности приобретения неквалифицированным инвестором цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с правом дружественных иностранных государств, и разрешение приобретать ЦФА, привязанные к стоимости ценных бумаги эмитентов из этих дружественных государств.