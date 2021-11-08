Чиновники предложили признать майнеров предпринимателями

Майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и регламентировать порядок его налогообложения. Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме. Парламентарии также предложили подумать над вопросом повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку сейчас те платят за неё наравне с рядовыми потребителями.

Легализация майнинга может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии, считают в Минэконоразвития.

« Это как раз та сфера, в которой и государство может получить свою выгоду в виде налогов, и люди могут легализовать свои доходы, крупный бизнес также всё больше интересуется этим » , — подчеркнул заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев.

А вот Банк России не поддерживает инициативу, ссылаясь на риски оборота криптовалют в России. Эксперты и представители отрасли же в целом позитивно оценили идею: сейчас большинство майнеров не уплачивает налоги, но приравнивание к предпринимателям может упростить легализацию их доходов от криптодобычи и пополнить бюджет.

Впрочем, государство не сможет заставить платить налоги мелких майнеров, поэтому изменения (в случае их реализации) коснутся только крупных игроков. Для последних регулирование будет означать чёткие правила игры, которые положительно отразятся на бизнесе, считают собеседники издания.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) в целом пока не регламентированы Налоговым кодексом. Поэтому следует чётко прописать в НК, что доходы от реализации добытых криптоактивов подлежат налогообложению, полагают в PwC.

Подробнее о ЦФА читайте в наших карточках.