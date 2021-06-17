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June 17, 2021, 12:55 p.m.

Минюст уполномочили отслеживать финансирование некоммерческих организаций

Соответствующий закон был поставлен на голосование в Госдуме дополнительным вопросом и принят сразу во втором и третьем чтениях.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО). Соответствующий документ за номером №1183361-7 был внесён Правительством РФ в конце мая текущего года.

 

 

В последний день работы парламента он был поставлен в повестку голосований дополнительным вопросом:

 

В такой же спешке депутаты проголосовали за него в обоих чтениях. Как пояснил статс-секретарь, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, закон поможет Минюсту регулировать деятельность иноагентов. В кабмине считают, что:

«Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества».

Соответствующим полномочия Минюст получит для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям, поэтому министерству банками будет предоставлена информация о финансово-хозяйственной деятельности НКО. Сейчас такая информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены.

 

В первой половине июня Госдума приняла закон с поправками в так называемый антиотмывочный закон. Документ разрешает Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа и, кроме того, ужесточает контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Государство будет контролировать все поступления на счета НКО, а также отслеживать, на что именно эти деньги были потрачены. Усиленный контроль не коснется аффилированных с государством НКО, объединений дачников и товариществ собственников жилья.

Новый механизм контроля будет восприниматься как репрессивный, заявила директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (признан «иноагентом») Анна Ривина. «Мы, конечно же, хотим заботиться о персональных данных, которые доверяют нам жертвователи, и не предоставлять их госорганам, потому что не хотим доставлять людям дискомфорт», — сказала она.

По её словам, многие уже опасаются переводить деньги организациям — «иностранным агентам» на фоне процесса о признании ФБК «иноагентом» и экстремистской организацией. «После того, как нас признали иностранными агентами, были люди, которые выполнили тот или иной объем работ и отказались от оплаты, потому что они боялись, что получат зарплату от иностранного агента. Есть люди, которые хотели бы нам что-то перечислить, но боятся, что станет известно, что они перечислили деньги иностранному агенту», — отметила Анна Ривина.

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