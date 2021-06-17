Минюст уполномочили отслеживать финансирование некоммерческих организаций

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО). Соответствующий документ за номером №1183361-7 был внесён Правительством РФ в конце мая текущего года.

Госдума в рекордные сроки одобрила закон об отслеживании финансирования НКОhttps://t.co/LfOvhP4Z6O pic.twitter.com/Ismbg2JjB1 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 17, 2021

В последний день работы парламента он был поставлен в повестку голосований дополнительным вопросом:

В такой же спешке депутаты проголосовали за него в обоих чтениях. Как пояснил статс-секретарь, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, закон поможет Минюсту регулировать деятельность иноагентов. В кабмине считают, что:

«Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества».

Соответствующим полномочия Минюст получит для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям, поэтому министерству банками будет предоставлена информация о финансово-хозяйственной деятельности НКО. Сейчас такая информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены.

В первой половине июня Госдума приняла закон с поправками в так называемый антиотмывочный закон. Документ разрешает Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа и, кроме того, ужесточает контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Государство будет контролировать все поступления на счета НКО, а также отслеживать, на что именно эти деньги были потрачены. Усиленный контроль не коснется аффилированных с государством НКО, объединений дачников и товариществ собственников жилья.

Новый механизм контроля будет восприниматься как репрессивный, заявила директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (признан «иноагентом») Анна Ривина. «Мы, конечно же, хотим заботиться о персональных данных, которые доверяют нам жертвователи, и не предоставлять их госорганам, потому что не хотим доставлять людям дискомфорт», — сказала она.

По её словам, многие уже опасаются переводить деньги организациям — «иностранным агентам» на фоне процесса о признании ФБК «иноагентом» и экстремистской организацией. «После того, как нас признали иностранными агентами, были люди, которые выполнили тот или иной объем работ и отказались от оплаты, потому что они боялись, что получат зарплату от иностранного агента. Есть люди, которые хотели бы нам что-то перечислить, но боятся, что станет известно, что они перечислили деньги иностранному агенту», — отметила Анна Ривина.