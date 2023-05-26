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26 May 2023

Аниме Хаяо Миядзаки вернут в российский онлайн-прокат

Ранее было объявлено, что картины легендарного японского мультипликатора уберут из российских интернет-кинотеатров с 1 июня, поскольку дистрибьютор не смог продлить права на показ, после чего Kinopoisk и Ivi объявили, что аниме можно будет посмотреть всего за 1 рубль до 31 мая текущего года.

Компания Russian World Vision стала обладателем прав на фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки, все фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, цитирует пресс-служба слова генерального директора студии Константина Елкина:

«Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее».

В Russian World Vision сообщили, что в правообладание компании перешли 22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. В библиотеку входят десять фильмов Миядзаки. Компания приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории РФ и СНГ.

Так, права приобретены на картины «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Порко Россо», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо на утёсе» и «Ветер крепчает».

Как отметила директор по прокату компании Дарья Рязанцева:

«В течение действующего срока прав мы планируем осуществить полноценный повторный прокат картин. Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах».

Недавно стало известно о том, что российские онлайн-кинотеатры вынуждены будут убрать произведения легендарного японского мультипликатора из проката, поскольку дистрибьютору не удалось продлить права на их показ.

В связи с этим Ivi и Kinopoisk объявили о возможности за 1 рубль посмотреть самые культовые произведения Миядзаки до 31 мая текущего года.

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