Слежка за больными коронавирусом и их окружением обойдётся Москве в 175 млн рублей

«Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения», подконтрольный департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, объявил тендер на модернизацию ЕМИАС. Это позволит лучше анализировать потоки заболевших и разыскивать тех, кто с ними контактировал, сообщает «Ъ», обративший внимание на соответствующую закупку. Стоимость - 175 миллионов рублей.

Московская мэрия потратит 175 млн руб. на модернизацию медицинской системы ЕМИАС, чтобы глубже анализировать данные по заболеваемости COVID-19 и находить людей, контактировавших с больными.https://t.co/2MJRAyKjX1 — Коммерсантъ (@kommersant) October 1, 2021

Согласно задумке столичной мэрии, в ЕМИАС появится новый модуль «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией». Он позволит в режиме реального времени анализировать потоки пациентов с подозрением на коронавирус, собирать данные о результатах ПЦР-тестов и КТ-исследований, местонахождении больных, заболевших пенсионерах и детях. Чтобы следить за здоровьем и перемещением школьников, в ЕМИАС будет добавлен блок «Контактные лица в образовательных организациях».

«Судя по условиям тендера, город хочет организовать и розыск лиц, контактировавших с больными COVID-19», — отмечает «Ъ». Для этого будет создан блок «Розыск — контактные лица». При этом в технической документации к контракту нет данных о том, как власти столицы намерены разыскивать контактных лиц.



Под розыском имеется в виду то, что граждан будут информировать о контакте с заболевшим COVID-19 и о необходимости изоляции, пояснили в ДИТ Москвы. Также будет организован выезд к заболевшему медиков для обследования и взятия анализов, заявили в ведомстве. В ДИТ добавили, что не будут при этом использовать данные геопозиционирования гаджетов граждан.



Опрошенные «Ъ» юристы заявили, что при поиске контактных лиц в школах нужно будет получить от родителей согласие на обработку персональных данных детей. Однако, по мнению специалистов, это не вызовет трудностей.

Ранее власти Москвы задействовали цифровую инфраструктуры для сбора данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусом еще в прошлом году — тогда было запущено приложение «Социальный мониторинг».



Оно использовалось для контроля за тем, как зараженные коронавирусом москвичи соблюдают карантин. Их обязывали устанавливать «Социальный мониторинг» на смартфоны или выдавали казенные гаджеты с установленным приложением. Периодически приложение запрашивало у них селфи в домашней обстановке. Если оно фиксировало смену геолокации, или пациент не присылал требуемое селфи, ему выписывали штраф.



Многие москвичи жаловались на некорректную работу «Социального мониторинга», некоторым приходили необоснованные штрафы за якобы нарушение карантинного режима.