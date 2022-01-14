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14 января 2022

Следственный комитет составит «рейтинг авторов» за 2,3 млн рублей

Ведомство изучит интернет и блогосферу на предмет упоминаний СКР, после чего проанализирует их и составит отчёты по публикациям; ранее глава Следкома Бастрыкин заявил, что блогеров, «публикующих различные псевдорасследования», пора наказывать, поскольку распространение некоторых сведений якобы «негативно отражается на работе следователей».

Следственный комитет заказал мониторинг и анализ открытых источников на предмет упоминаний ведомства. Информацию СКР планирует брать из федеральных и региональных СМИ и интернета, в частности — блогов.

Такой тендер на сайте государственных закупок обнаружил Telegram-канал «ЧТД».

В одном из пунктов контракта есть заказ на составление «Рейтинга авторов» по числу упоминаний в их материалах Следственного комитета и Александра Бастрыкина лично.

Начальная цена закупки была 2,8 млн рублей, и недавно конкурс завершился победой ООО «Аналитические технологии и сервис», предложившего цену 2 280 000 руб.

«ЧТД» отмечает:

«Интересно, что такими исследованиями СК занимается не впервые — летом ведомство уже включало такой рейтинг в техзадание на мониторинг прессы. Зачем Следкому рейтинговать журналистов и блогеров — неизвестно. Но если долго всматриваться в СК, СК начнет всматриваться в тебя».

Примечательно, что недавно глава ведомства Бастрыкин заявил о необходимости авторам информационных площадок нести ответственность наравне со СМИ. В данном случае он имел в виду блогеров, «публикующих различные псевдорасследования».

По его словам, в СК без внимания не остаются «отдельные спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы, в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно».

«На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования. В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени», – считает глава СКР.

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