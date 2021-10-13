Полиция получит доступ к фотографиям пользователей сайта московских госуслуг

Мэрия Москвы будет передавать фотографии пользователей столичного портала госуслуг mos.ru в систему распознавания лиц, которую использует полиция. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на соответствующую госзакупку.

Подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Информационный город» 5 октября заключило контракт с пермской компанией «Брайт софт» на 236 млн руб. Подрядчик должен провести работы по развитию сайта столичной мэрии mos.ru, являющийся также порталом государственных и муниципальных услуг Москвы, на которые отводится 440 дней с даты заключения контракта.

Правительство Москвы планирует доработать портал mos. ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские.https://t.co/x0QNcdD5BQ — Коммерсантъ (@kommersant) October 13, 2021

ООО «Брайт софт» учреждено в Перми в марте 2019 года, подконтрольно гендиректору Алексею Мурашову.

В рамках контракта исполнитель должен разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве», который обрабатывает видео с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. Помимо этого, исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

В департаменте информационных технологий мэрии не ответили изданию на вопрос, зачем передавать фотографии пользователей в ЕЦХД, но подчеркнули, что «возможность самостоятельно загрузить фотографию предоставляется пользователям портала mos.ru при оформлении заявления для госуслуг». Телеметрические данные (об устройстве и операционной системе и другие) могут использоваться при обращении пользователя в службу поддержки, добавили в ДИТ.

В сентябре издание сообщило, что московские власти решили модернизировать систему распознавания лиц в городе — нейросеть в связке с городскими видеокамерами должна будет искать не только подозреваемых, но и их сообщников, уметь выявлять людей по расширенным фильтрам (по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски, головного убора), распознавать силуэты, отслеживать подозреваемых и строить их маршруты. Еще одно требование — отслеживать людей, которые часто возвращаются на места преступлений, «где личности преступников не установлены».

В Сети инициатива ДИТ Москвы вызвала в основном негативный отклик, поскольку многие видят в этом желание установить над гражданами массовое наблюдение.

Мэрия Москвы будет использовать загруженные на Госуслуги фотографии в системе распознавания лиц.



А почему не фото в паспорте? Проще же полицейскую базу синхронизировать. Заодно откроется портал в Синьцзян — Pavel Chikov (@pchikov) October 13, 2021

Честному человеку нечего скрывать. Пора бы уж и в спальне туалете веб-камеры ставить. Вдруг чиновник МВД захочет посмотреть. — Градусник (@IvanSmi55468728) October 13, 2021

Для этого они и собирают биометрию, а вы думали.

Смотрите на Китай, чтобы обозреть свое будущее. — ЭтоliЯ (@Zontikom) October 13, 2021

Мэрия Москвы сдаст ментам фотографии пользователей сервиса мос.ру

Пользуйтесь городскими сервисами, помогите товарищу майору составить на вас протокол!https://t.co/LeZsd9n7rG — Искандер Зу-ль-Карнайн (@iskander455) October 13, 2021

Эксперты в основном дают сдержанные комментарии по этой теме, но также не исключают негативных последствий при бесконтрольном использовании биометрии граждан.

Эталонные фотографии будут использоваться как образец для сравнения и повышения качества распознавания лиц, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов: «Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов». Кроме того, по его мнению, возможно появление на черном рынке дополнительной услуги — пробить местоположение человека по камерам наблюдения с гарантией точности распознавания не менее 95%. Именно такой показатель должна обеспечивать ПАРСИВ ЕЦХД.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян согласен, что фотографии из информсистем Москвы могут быть использованы для обучения и тренировки распознавания лиц. Он отметил, что оговорка в законе «о персональных данных» об использовании такой информации «для целей госуправления» создает для мэрии широкие правовые возможности.

До сих пор власти не уточняли, откуда берут фотографии для распознавания лиц, отмечает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Это могут быть, полагает он, фотографии из различных государственных информационных систем, в том числе с портала госуслуг, а также изображения из соцсетей.