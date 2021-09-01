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1 сентября 2021

От VPN-сервисов потребовали сохранения пользовательских данных и отключения пиратов

В новом иске, поданном независимыми кинокомпаниями в федеральный суд штата Вирджиния (США), в качестве ответчиков фигурируют Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate и ExpressVPN, которые помогают обходить географические ограничения потоковых сервисов — таких как Netflix, а также «участвуют в обмене пиратскими фильмами через BitTorrent».

Группа независимых кинокомпаний продолжает прилагать свои юридические усилия по привлечению VPN-сервисов к ответственности по нарушению авторских прав, сообщает TorrentFreak. В новом иске, поданном в федеральный суд штата Вирджиния, в качестве ответчиков указаны Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate и ExpressVPN.

 


В частности, истцы обвиняют провайдеров в том, что они позволяют своим подписчикам обойти географические ограничения стриминговых сервисов, таких как Netflix, и в том числе позиционируют сервисы как средство для анонимного скачивания нарушающего авторские права контента. Таким образом, утверждают истцы, VPN-сервисы несут ответственность за «прямое, содействующее и косвенное» нарушение авторских прав.

 

 

Помимо обхода географических ограничений, создатели фильмов также перечисляют различные примеры подписчиков VPN, которые напрямую участвуют в обмене пиратскими фильмами через BitTorrent. Хотя BitTorrent также может использоваться на законных основаниях, компании VPN якобы продвигают свои услуги как инструмент для анонимной загрузки материалов, нарушающих авторские права.

По словам правообладателей, VPN-провайдерам было направлено более 30 тыс. уведомлений о нарушении авторских прав, однако меры так и не были приняты.

Большая часть пользователей VPN подключены к общему IP-адресу, которые нельзя связать с каким-то конкретным человеком, однако, по мнению правообладателей, провайдеры могут справиться с этой проблемой, регистрируя данные пользователей. В иске сказано:

«Ответчики имеют возможность вести журнал подключений подписчиков к их VPN-сервису, но намеренно удаляют информацию или настраивают свои системы на удаление логов, чтобы они могли продвигать свой сервис как средство пиратирования материала, защищенного авторским правом».

Помимо денежной компенсации, правообладатели требуют от VPN-провайдеров блокировать известные пиратские сайты, такие как The Pirate Bay и RARBG, а также удалять учетные записи подписчиков, в отношение которых в течение 72 часов были направлены три уникальных уведомления о нарушении авторских прав.

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