От VPN-сервисов потребовали сохранения пользовательских данных и отключения пиратов

Группа независимых кинокомпаний продолжает прилагать свои юридические усилия по привлечению VPN-сервисов к ответственности по нарушению авторских прав, сообщает TorrentFreak. В новом иске, поданном в федеральный суд штата Вирджиния, в качестве ответчиков указаны Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate и ExpressVPN.

