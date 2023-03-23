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23 March 2023

Mozilla приступила к разработке открытого и вызывающего доверие ИИ

Данный стартап должен объединить единомышленников, считающих, что связанные с искусственным интеллектом (ИИ) разработки должны быть прозрачны, контролируемы и открыты.

Компания Mozilla запустила разработку нового открытого искусственного интеллекта с названием Mozilla.ai.

Проект получил финансирование в размере $30 млн, и на первом этапе в него войдут 25 человек, включая ученых, инженеров и менеджеров по продуктам.

 

 

Целью создания Mozilla.ai называется построение экосистемы для упрощения разработки заслуживающих доверия, независимых и открытых проектов, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Стартап намерен объединить единомышленников, считающих, что связанные с искусственным интеллектом разработки должны быть прозрачны, контролируемы и открыты.

По мнению разработчиков, появившиеся в последние месяцы ИИ вроде ChatGPT и Stable Diffusion могут использоваться во вредоносных целях, в том числе писать трояны и фейки, а также создавать фишинговые сайты, непристойные и жестокие картинки.

Как заявляют в Mozilla, сейчас есть потребность в безопасном ИИ, который технологические компании могли бы использовать как набор инструментов, вроде Apache или Lunix. В будущем компания надеется на дополнительные инвестиции со стороны научных и коммерческих организаций.

Пока на сайте Mozilla.ai отсутствует конкретная информация о том, над каким именно продуктом планируется работа. Пока только говорится о создании «надежной экосистемы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом». По всей видимости, стартап сосредоточится на создании инструментов для безопасности и прозрачности, а не на попытках создать очередного конкурента с языковой моделью GPT-4.

искусственный интеллект Mozilla ИИ открытый исходный код

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