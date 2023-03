Mozilla приступила к разработке открытого и вызывающего доверие ИИ

Компания Mozilla запустила разработку нового открытого искусственного интеллекта с названием Mozilla.ai.

Проект получил финансирование в размере $30 млн, и на первом этапе в него войдут 25 человек, включая ученых, инженеров и менеджеров по продуктам.

