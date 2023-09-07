Mozilla назвала автомобили 25 популярных марок «кошмаром конфиденциальности на колёсах»

Организация Mozilla Foundation опубликовала результаты исследования отношения к конфиденциальности в информационных системах 25 автомобильных брендов, распространённых в США и Европе.

В ходе исследования были изучены политики конфиденциальности, информационные системы и мобильные приложения, применяемые в автомобилях BMW, Mercedes-Benz, Audi, Telsa, Renault, Jeep, Subaru, Fiat, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, Chevrolet, Kia, Hyundai, Nissan, Lexus, Dodge, Buick, GMC, Linkoln, Acura, Cadillac, Dacia и Chrysler.

В исследовании организация предупредила, что производители могут собирать и использовать в коммерческих целях гораздо больше, чем просто историю местоположения, привычки вождения, историю автомобильного браузера и музыкальные предпочтения современных автомобилей, подключенных к Интернету. Вместо этого некоторые производители могут проводить глубокую обработку личных данных, такие как (в зависимости от политики конфиденциальности) сексуальная активность, иммиграционный статус, раса, выражение лица, вес, здоровье и даже генетическая информация.

В современных автомобилях используются различные инструменты сбора данных, включая микрофоны, камеры и телефоны, которые водители подключают к своим автомобилям. Производители также собирают данные через свои приложения и сайты, а затем продают или передают эти данные третьим лицам.



Как заявила руководитель проекта «Мозиллы» *Privacy Not Included Джен Калтрайдер (Jen Caltrider):

«Многие люди думают о своей машине как о личном пространстве — где можно позвонить врачу, поговорить с ребёнком по дороге в школу, выплакаться из-за расставания или проехаться по местам, о которых другим не нужно знать. Но это восприятие больше не соответствует реальности. Все новые автомобили сегодня — это кошмары конфиденциальности на колёсах, которые собирают огромное количество личной информации».

Mozilla выделила Nissan, как одного из самых злостных нарушителей. Политика конфиденциальности этой компании разрешает собирать информацию, включая сексуальную активность, данные диагностики здоровья и генетические данные, хотя подробностей о том, как именно собираются эти данные, нет. Nissan оставляет за собой право делиться и продавать «предпочтения, характеристики, психологические тенденции, предрасположенности, поведение, отношения, интеллект, способности и склонности» брокерам данных, правоохранительным органам и другим третьим лицам.



Другие автопроизводители недалеко ушли от Nissan в обеспечении конфиденциальности. Volkswagen собирает информацию о манере вождения, дополняя её такими деталями, как возраст и пол. Политика конфиденциальности Kia оставляет за компанией право контролировать «сексуальную жизнь» владельца, а Mercedes-Benz поставляет автомобили с предустановленным в информационно-развлекательной системе приложением TikTok, у которого есть свои проблемы с конфиденциальностью.



Subaru утверждает, что пассажир автомобиля автоматически становится «пользователем», давшим компании согласие на сбор информации о себе. Ряд автопроизводителей снимают с себя ответственность и возлагают обязанность информирования пассажиров о политике конфиденциальности на водителей автомобилей. При этом Toyota, например, имеет набор из 12 различных политик конфиденциальности.



Mozilla в своём отчёте отметила, что не может определить, шифруют ли автопроизводители данные, которые они собирают. Организация обнаружила, что многие автомобильные бренды заверяют потребителей о соблюдении конфиденциальности, хотя на самом деле это не так. Многие ведущие производители подписали «Принципы защиты конфиденциальности потребителей» Альянса автомобильных инноваций. По словам Mozilla, это ни к чему не обязывающий набор расплывчатых обещаний, организованный самими автопроизводителями.