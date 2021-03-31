Mozilla добавила новые функции в свой VPN-сервис

Mozilla добавила две новые функции в свой VPN-сервис, предоставляя таким образом пользователям дополнительный уровень защиты. Первая — для тех, кто обычно держит VPN выключенным, при необходимости включая его вручную. Теперь сервис уведомит владельца при соединении к сети, которая не защищена паролем или имеет слабое шифрование. Такая опция доступна на платформах Windows, Linux, Mac, Android и iOS.

VPNs: Mozilla just added these new feature to its virtual private network https://t.co/pXxJSTQ73t by @LiamT — ZDNet (@ZDNet) March 31, 2021

Вторая функция — для тех, кто хочет, чтобы все домашние устройства были связаны между собой. VPN-сервис получает доступ к локальной сети, благодаря чему гаджеты могут соединяться без необходимости отключать его. Пользователи должны установить оответствующий флажок в настройках. Такая опция доступна на платформах Windows, Linux, Mac и Android.

Mozilla, производитель браузера Firefox, запустила запустила VPN-сервис в прошлом году по цене 5 долл. в месяц. Он доступен в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии. На переполненном рынке виртуальных частных сетей компания надеется выделиться при помощи предложение быстрого просмотра веб-страниц.

О том, нужен ли VPN-сервис и как его выбрать, читайте в наших карточках. А приобрести его рекомендуем здесь.