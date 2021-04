Mozilla добавила новые функции в свой VPN-сервис

Mozilla добавила две новые функции в свой VPN-сервис, предоставляя таким образом пользователям дополнительный уровень защиты. Первая — для тех, кто обычно держит VPN выключенным, при необходимости включая его вручную. Теперь сервис уведомит владельца при соединении к сети, которая не защищена паролем или имеет слабое шифрование. Такая опция доступна на платформах Windows, Linux, Mac, Android и iOS.

