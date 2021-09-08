Полиция взялась за сайты с чит-кодами к компьютерным играм

Оперативники московского управления «К» Министерства внутренних дел расследуют несколько дел против сайтов, которые продают чит-коды, сообщает Telegram-канал Baza.

Чит-код — последовательность букв, цифр или нажатий клавиш, которая используется в компьютерных играх для добавления чего-либо полезного, но при этом не документирована. Такие коды могут быть заложены в компьютерные игры по разным причинам, например, для отладки, и при запуске «игрушки» просто не были удалены, также они часто устанавливаются отдельно в качестве «пасхалок».

Полицейские обратили внимание на два проекта – «CyberTank/CyberShip» и «Hagz», оперативная работа в отношении которых началась ещё в прошлом году. Первый сайт продавал специального бота для игры в World of Tanks. Пользователь получал возможность продолжать игру, даже если он не находился у компьютера, зарабатывая бонусы и игровую валюту, а сам мог в это время быть в офисе, на прогулке, на отдыхе и т.п.

Второй сайт продавал обычные читы, улучшающие боевые качества виртуального снаряжения или самого персонажа.

«Полицейские подошли к расследованию серьёзно, — подчёркивает Baza, — они провели контрольную закупку кодов и получили ПО, которое оценили как вредоносное. Неустановленных создателей ждёт уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы».

В конце августа на обоих сайтах появились сообщения, что чит-коды там больше не продают.

«Привет, клиенты hags, я выпускаю это сообщение, чтобы сообщить всем, что hags закрыл все продажи до дальнейшего уведомления. Из-за непредвиденных обстоятельств продажи хагс-клубов недоступны. Есть вероятность, что хаги перейдут на другой сайт. Более подробная информация будет опубликована позднее», — написано на главной странице Hagz.

На создании читов можно очень много заработать. Например, в марте 2021 полиция КНР провела настоящую спецоперацию против разработчиков чит-программы для игры PUBG Mobile. К этому моменту хакеры заработали около 77 миллионов долларов, основали бренд, платформу для распространения платных читов и наладили сотрудничество с клиентами по всему миру.