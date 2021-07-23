МВД увидело «рост деструктивного влияния» на молодёжь через интернет

Призывы к участию в несогласованных акциях, которые перерастают в «массовые беспорядки», становятся «основным способом дестабилизации» обстановки в России. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на проект постановления Правительства, подготовленного МВД, о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности.

В МВД заявили, что призывы к участию в несогласованных акциях, которые перерастают в «массовые беспорядки», становятся «основным способом дестабилизации» обстановки в Россииhttps://t.co/vZ3cRqVFfQ — Дождь (@tvrain) July 23, 2021

«Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», — говорится в документе. В нем отмечается, что еще одной опасностью является рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних при помощи интернета.

Также в МВД считают вызовом стремительный рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий:

«В 2020 году зарегистрировано 510,4 тыс. деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 73,4% больше, чем за 2019 год».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что постановление Правительства «отвечает положениям международных договоров» России.

Дата окончания общественного обсуждения - 5 августа 2021 г. Свои предложения и замечания вы можете оставить на странице документа.

В Москве и других крупных городах России в январе — апреле прошло несколько несанкционированных акций, организованных сторонниками Алексея Навального, которого зимой текущего года суд отправил на 2 года и 8 месяцев в колонию. Власти прибегли к жёстким разгонам протестующих, после чего против многих участников акций и лидеров оппозиции были заведены уголовные и административные дела.