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31 August 2021

МВД попросили не закрывать сервис проверки подлинности паспортов

По мнению Нацсовета финансового рынка, у банков могут возникнуть проблемы, поскольку данный сервис используется ими для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием денег, а предлагаемый в качестве альтернативы другой сервис на «Госуслугах» подвержен слишком частым сбоям.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Банк России и МВД, в котором обратил внимание на серьезные проблемы, которые могут возникнуть в связи с закрытием сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов», пишет «Ъ».

МВД планирует закрыть сервис проверки подлинности паспортов, которым активно пользуются участники финрынка для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием средств. Альтернативный сервис на портале госуслуг, по словам участников рынка, тестируется уже несколько лет, но на нем постоянно происходят сбои.

 

 

Решение о закрытии МВД сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов» принималось как раз из-за того, что на портале госуслуг тестируется альтернативный инструмент по проверке подлинности документов, удостоверяющих личность. «Вид сведений по проверке действительности паспорта гражданина Российской Федерации в Единой системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) до настоящего времени размещен только в тестовой среде», — отмечается в письме НСФР в МВД.

В СМЭВ установлено ограничение 20 000 запросов в месяц для одного юридического лица, а сам сервис периодически недоступен, говорится в письме. Совет просит в случае закрытия сервиса хотя бы сохранить возможность использования списка МВД для проверки недействительных паспортов. В ЦБ в ответ на письмо НСФР сообщили, что департамент финансового мониторинга и валютного контроля регулятора разделяет озабоченность членов ассоциации по вопросу упразднения сервиса МВД. Вопросы, обозначенные в письме, прорабатываются департаментом с МВД, сказали в ЦБ. О результатах этой работы ЦБ сообщит дополнительно.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, сервис МВД не является юридически значимым, но работает и все пользуются именно им. В нем находится самая достоверная информация о недействительных паспортах. «Она обновляется ежедневно, это неудобный сервис, там выкладывается pdf-файл, который банки вынуждены ежедневно вручную забивать в свои АБС, но все равно все пользуются именно им. Юридически значимый сервис на портале госуслуг уже несколько лет находится в тестовом режиме и постоянно сбоит», — рассказал Емелин.

Глава совета рассказал, какие именно проблемы могут возникнуть из-за закрытия сервиса МВД. «Усложнится работа по открытию новых счетов, борьба с мошенничеством и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Это приведет к дополнительным расходам на проверку подлинности паспортов», — сказал Емелин. «Нам важно, чтобы старый сервис оставался работоспособным до тех пор, пока новый не будет отвечать требованиям по нагрузке и скорости ответа»,— отмети в банке «Тинькофф».

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков напротив указал на недостаток сервиса МВД:  в нем не реализовано API для автоматического обмена информацией, а он требует полноценной автоматизации. «Ну а то, что в «пилоте» на платформе госуслуг есть отдельные шероховатости, так на то и «пилот» проводится», —  отметил Войлуков.

Но банкиров больше технических сбоев в альтернативном МВД сервисе беспокоит именно ограниченный лимит запросов. «Даже для банка из третьей-четвертой десятки лимит в 20 000 запросов в месяц выбирается за день, максимум два, а для крупнейших банков это ограничение будет блокировать работу уже через несколько часов», — сказал собеседник газеты на банковском рынке. «А проверка подлинности паспорта крайне важна для банка, чтобы предотвратить мошенничество, это основная функция сервиса. К тому же противодействие отмыванию и финансированию терроризма с нас тоже никто не снимал», — отметили в одном из крупных банков.

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