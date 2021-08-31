МВД попросили не закрывать сервис проверки подлинности паспортов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Банк России и МВД, в котором обратил внимание на серьезные проблемы, которые могут возникнуть в связи с закрытием сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов», пишет «Ъ».



МВД планирует закрыть сервис проверки подлинности паспортов, которым активно пользуются участники финрынка для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием средств. Альтернативный сервис на портале госуслуг, по словам участников рынка, тестируется уже несколько лет, но на нем постоянно происходят сбои.

Национальный совет финансового рынка попросил МВД не закрывать сервис проверки подлинности паспортов. Банки отмечают, что альтернативный сервис на портале госуслуг работает со сбоями и имеет критически малые лимиты на запросыhttps://t.co/Svu6cvt1P9 — ForbesRussia (@ForbesRussia) August 31, 2021

Решение о закрытии МВД сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов» принималось как раз из-за того, что на портале госуслуг тестируется альтернативный инструмент по проверке подлинности документов, удостоверяющих личность. «Вид сведений по проверке действительности паспорта гражданина Российской Федерации в Единой системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) до настоящего времени размещен только в тестовой среде», — отмечается в письме НСФР в МВД.

В СМЭВ установлено ограничение 20 000 запросов в месяц для одного юридического лица, а сам сервис периодически недоступен, говорится в письме. Совет просит в случае закрытия сервиса хотя бы сохранить возможность использования списка МВД для проверки недействительных паспортов. В ЦБ в ответ на письмо НСФР сообщили, что департамент финансового мониторинга и валютного контроля регулятора разделяет озабоченность членов ассоциации по вопросу упразднения сервиса МВД. Вопросы, обозначенные в письме, прорабатываются департаментом с МВД, сказали в ЦБ. О результатах этой работы ЦБ сообщит дополнительно.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, сервис МВД не является юридически значимым, но работает и все пользуются именно им. В нем находится самая достоверная информация о недействительных паспортах. «Она обновляется ежедневно, это неудобный сервис, там выкладывается pdf-файл, который банки вынуждены ежедневно вручную забивать в свои АБС, но все равно все пользуются именно им. Юридически значимый сервис на портале госуслуг уже несколько лет находится в тестовом режиме и постоянно сбоит», — рассказал Емелин.

Глава совета рассказал, какие именно проблемы могут возникнуть из-за закрытия сервиса МВД. «Усложнится работа по открытию новых счетов, борьба с мошенничеством и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Это приведет к дополнительным расходам на проверку подлинности паспортов», — сказал Емелин. «Нам важно, чтобы старый сервис оставался работоспособным до тех пор, пока новый не будет отвечать требованиям по нагрузке и скорости ответа»,— отмети в банке «Тинькофф».

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков напротив указал на недостаток сервиса МВД: в нем не реализовано API для автоматического обмена информацией, а он требует полноценной автоматизации. «Ну а то, что в «пилоте» на платформе госуслуг есть отдельные шероховатости, так на то и «пилот» проводится», — отметил Войлуков.



Но банкиров больше технических сбоев в альтернативном МВД сервисе беспокоит именно ограниченный лимит запросов. «Даже для банка из третьей-четвертой десятки лимит в 20 000 запросов в месяц выбирается за день, максимум два, а для крупнейших банков это ограничение будет блокировать работу уже через несколько часов», — сказал собеседник газеты на банковском рынке. «А проверка подлинности паспорта крайне важна для банка, чтобы предотвратить мошенничество, это основная функция сервиса. К тому же противодействие отмыванию и финансированию терроризма с нас тоже никто не снимал», — отметили в одном из крупных банков.