МВД раскритиковало законопроект МЧС о запуске «Безопасного города»

В Министерстве внутренних дел РФ раскритиковали законопроект МЧС о запуске системы «Безопасный город», которая, в частности, призвана контролировать запуск новых IT-систем и предстоящие закупки оборудования. Проект МЧС обойдется бюджету в 97,1 млрд рублей.



Законопроект может обязать власти субъектов запускать системы городской безопасности. Сейчас они это делают по желанию. Инициатива также предполагает учреждение публично-правовой компании (ППК) «Безопасный город», которая выступит центром контроля и компетенций по этому проекту. МЧС планирует согласовать документ с заинтересованными ведомствами и внести его на рассмотрение Госдумы до конца года.



В МВД считают, что ряд формулировок законопроекта МЧС противоречат действующему законодательству.



Текст письма замглавы МВД Аркадия Гостева, отправленного в МЧС, цитирует «Ъ»:

«В МВД считают, что ряд формулировок законопроекта МЧС противоречат действующему законодательству. Также непонимание вызывает желание МЧС контролировать расходование средств на внедрение информационных систем в рамках проекта через ППК. Это может привести к осуществлению контроля со стороны ППК „Безопасный город“ за деятельностью исполнительных органов власти в целом и МВД в частности».

В МВД просят не наделять ППК «Безопасный город» функцией контроля. По словам собеседника «Ъ», знакомого с ходом разработки проекта, в министерстве опасаются, что наделение ППК контролирующей функцией приведет к тому, что установится монопольный поставщик решений и оборудования для «Безопасного города» во всех регионах. В пресс-службе МВД не ответили на запрос.



В пресс-службе МЧС «Ъ» сообщили, что получили позицию МВД и при доработке законопроекта замечания и предложения были учтены. В то же время источник «Ъ» в МЧС подчеркивает, что «позиция МВД не совсем ясна». Дело в том, поясняет он, что публично-правовая компания будет выступать не в роли контрольно-надзорного органа, а в роли «центра компетенций, проще говоря, аудитора»:

«То есть если она обнаружит нарушения или недочеты при закупках или внедрении систем городской безопасности, то сообщит об этом в уполномоченные органы, прокуратуру или Следственный комитет».

«Безопасный город» появился потому, что МЧС и Совет безопасности недовольны результатами запуска систем городской безопасности в субъектах. Недавний аудит показал, что в ряде регионов они работают неэффективно или вообще присутствуют лишь номинально.