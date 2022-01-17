Генеалогическая соцсеть MyHeritage оштрафована на 1,5 млн рублей

Компания MyHeritage Ltd., владеющая одноимённой генеалогической соцсетью, признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

На MyHeritage наложен штраф в 1,5 миллиона рублей, поскольку та отказалась исполнять законодательство в части локализации данных россиян. Такое решение вынес уже знакомый по делам против Facebook, Google, Twitter, Telegram, TikTok и др. компаний мировой судья судебного участка №422 Таганского райсуда г. Москвы Тимур Вахрамеев.

Компания MyHeritage — основанная в 2003 году в Израиле международная соцсеть, участники которой могут создавать семейные сайты, родовые древа, искать родственников, обмениваться фото и видео, загружать результаты генеалогических ДНК-тестов. Онлайн-платформой пользуются более 70 миллионов пользователей.

Протокол Роскомнадзора в отношении MyHeritage поступил в мировой суд в конце декабря.

Требование закона «О персональных данных», который обязывает хранить информацию о российских пользователях на территории России, вступило в силу 1 сентября 2015 года. Из-за его несоблюдения была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.