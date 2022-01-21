Сервис наблюдения за онлайн-выборами в Москве откроют для всех желающих

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал в Общественной палате РФ о планах усовершенствования инструментов наблюдения за онлайн-голосованием в Москве:

«На [избирательной] компании этого года будем готовы предоставить инструментарий, который позволит любому гражданину РФ стать электронным наблюдателем: <…> доработаем электронный „сейф-пакет“, разработанный федеральными коллегами, чтобы можно было не просто сохранять транзакцию, а делать это в любом интернет-браузере и любому пользователю: зашли на портал, нажали кнопочку „Хочу стать электронным наблюдателем“ и с этого момента стали тем самым гарантом электронных выборов, которые проходят».

По его словам, после расшифровки и публикации результатов электронного голосования наблюдатели смогут самостоятельно, «без дополнительных знаний и умений» проверить, что количество онлайн-голосов за кандидатов верно.

«Критика, которая сейчас звучит [в адрес наблюдения за ДЭГ заключается в том, что] наблюдатель — это обычный человек, который пришел на участок и смотрит, что бюллетени выдаются тем, кто пришел с паспортом, и смотрит на прозрачную урну или КОИБ, куда падают бюллетени, что не требует никаких знаний. <…> [Остаются] вопрос повышения эффективности и вопрос привлечения к этому наблюдателей не только профессиональных, но и расширения их круга за счёт простых граждан как дополнительная гарантия честности и прозрачности выборов», — заключил Костырко.

«Технологии, которой можно было бы доверять на «электронных выборах», не существует», — заявил «Роскомсвободе» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, комментируя планируемый властями апгрейд ДЭГ:

«...Особенно, когда есть проблемы вообще в избирательной системе. Обсуждения про „усовершенствования“ — это как обсуждать нужно ли дезинфицировать ножик грабителю. Ну, или мазать зелёнкой лоб перед расстрелом. Вроде бы разумно — чтоб заразу не занести, но общая картина именно так и выглядит».

«Онлайн-выборы должны быть отменены. Точка», — считает Климарёв.

Закон об онлайн-выборах был принят весной 2019 года и касался выборов в гордуму Москвы, после чего была разработала система ДЭГ. В 2021 году прошло тестирование уже общероссийской системы.



Последнее использование ДЭГ на московских выборах вызвало шквал критики, поскольку по результатам обычного голосования побеждали оппозиционные кандидаты, но после подсчёта голосов, поданных онлайн, победу получили представители провластных сил. Ранее фракция КПРФ в Госдуме высказывала свои опасения насчёт онлайн-выборов, поскольку система, по их словам, непрозрачна, а данные выборов хранятся на серверах властей. Тем не менее результаты были признаны официально.

UPD. Позже свой комментарий нам дал IT-эксперт Илья Вайцман. Он также говорит, что к существующему электронному голосованию в России есть масса претензий:

«Во-первых, мы не знаем кто там „отдает голоса“ и не можем проверить подлинность людей, принимающих в этом участие. Доступ и все сертификаты выдаются владельцами системы, которые заинтересованы в определенных результатах процедуры. Грубо говоря, „проверка паспорта“ перед голосованием не производится, и нам предлагается „просто поверить“, что там нет мертвых душ и откровенных ботов.



Во-вторых, мы не знаем и не можем проверить, голосуют ли люди сами, или за них это делают оптом, в отделе кадров (или люди просто делают это под контролем/под отчет).



В-третьих, из-за наличия еще (вдобавок к „во-вторых“) процедуры „переголосования“ мы не знаем, кто и как там изменяет варианты ответа после времени. Т.е., задумано это чтобы люди, днем проголосовавшие в режиме „во-вторых“ могли дома исправить положение, но что мешает администраторам системы и самим „исправлять“ в любую нужную сторону, особенно учитывая „во-первых“? В смысле, „переголосовать“ с теми же сертификатами, которые они сами и выдали.… а посмотреть… Ну разве что статистические аномалии по темпам голосования/переголосования отловить. Но „это не доказательство“, сами понимаете. Собственно, в последнем абзаце т. Костырко и сам все это же говорит».

Когда проходила проверка результатов голосования, напоминает он, всех просто попросили безоговорочно поверить в абсолютную честность и невзламываемость «госуслуг» и mos.ru. «А на каких основаниях должна строиться эта безоговорочность? Почему мы им должны доверять? Тут подразумевается и абсолютная честность админов системы, и невозможность преступного сговора с „госуслугами“. А то у нас мало sms-ок „органы“ перехватывают? Как минимум», – подытожил Вайцман.