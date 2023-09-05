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5 September 2023

В России создают нацпроект по формированию экономики данных

Программа будет действовать до 2030 года и предусматривает создание инструментов поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий, прошедшего 13 июля 2023. 

Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года:

  • подготовить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года;
  • создать инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий;
  • обеспечить преемственность наработок, полученных в ходе реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
  • определить источники и объем финансирования.

 

При создании нацпроекта правительство должно учесть мероприятия, предусматривающие:

  • разработку алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта;
  • создание отечественных хранилищ кода (платформ и сервисов);
  • сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых технологий;
  • передачу данных и развитие систем связи нового поколения;
  • создание инфраструктуры с использованием российского оборудования, технологий и ПО;
  • обеспечение безопасности данных с использованием технологий квантового шифрования;
  • совершенствование стандартов и  протоколов работы с данными.

 

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

 

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