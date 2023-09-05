В России создают нацпроект по формированию экономики данных

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий, прошедшего 13 июля 2023.
Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года:
- подготовить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года;
- создать инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий;
- обеспечить преемственность наработок, полученных в ходе реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- определить источники и объем финансирования.
При создании нацпроекта правительство должно учесть мероприятия, предусматривающие:
- разработку алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта;
- создание отечественных хранилищ кода (платформ и сервисов);
- сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых технологий;
- передачу данных и развитие систем связи нового поколения;
- создание инфраструктуры с использованием российского оборудования, технологий и ПО;
- обеспечение безопасности данных с использованием технологий квантового шифрования;
- совершенствование стандартов и протоколов работы с данными.
Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.