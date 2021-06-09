Швейцарские власти арестовали предполагаемого владельца Telegram-канала «Незыгарь»

В Швейцарии арестовали близкого к Кремлю российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого СМИ называли предполагаемым владельцем телеграм-канала «Незыгарь».

Предпринимателя Владислава Клюшина задержали в городе Сьон на юго-западе Швейцарии еще в конце марта. Это случилось после того, как США обратилась к властям страны с просьбой об экстрадицииhttps://t.co/RSAbsgYfzN — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 9, 2021

Об этом сообщает издание Gotham city, на публикацию обратили внимание «Открытые медиа».



Издание уточняет, что предпринимателя задержали в городе Сьон на юго-западе страны еще в конце марта. Это случилось после того, как США обратилась к властям Швейцарии с просьбой об экстрадиции. Выяснилось, что в Штатах Клюшин стал фигурантом дела об инсайдерской торговле.



«Российский гражданин Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции, — сообщила Ингрид Райзер, представитель Федерального управления юстиции. — Во время допроса Клюшин заявил, что он против своей экстрадиции в США».



Бизнесмен подал апелляцию на свой арест, пишет издание, однако 20 мая суд отклонил ее. В жалобах Клюшин указывал, что он играет «стратегически важную роль для Правительства России».

В Швейцарии арестовали Владислава Клюшина, которого называли одним из держателей провластного телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ. Мы рассказывали о Клюшине в нашем материале — и он даже судился с нами. Теперь США будут требовать его экстрадицииhttps://t.co/BpO7fNe2Bc — Проект (@wwwproektmedia) June 8, 2021

Как ранее писал «Проект», Клюшин является владельцем группы М13, которая специализируется на разработке баз данных и компьютерных ресурсов.



Эта группа разработала систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Катюша», которая с 2016 года официально используется администрацией Президента России, а также рядом других российских министерств.