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June 9, 2021, 12:29 p.m.

Швейцарские власти арестовали предполагаемого владельца Telegram-канала «Незыгарь»

Бизнесмен Владислав Клюшин взят под стражу и ожидает решения суда об экстрадиции в США, где он проходил по делу об инсайдерской торговле.

В Швейцарии арестовали близкого к Кремлю российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого СМИ называли предполагаемым владельцем телеграм-канала «Незыгарь».

Об этом сообщает издание Gotham city, на публикацию обратили внимание «Открытые медиа».

Издание уточняет, что предпринимателя задержали в городе Сьон на юго-западе страны еще в конце марта. Это случилось после того, как США обратилась к властям Швейцарии с просьбой об экстрадиции. Выяснилось, что в Штатах Клюшин стал фигурантом дела об инсайдерской торговле.

«Российский гражданин Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции, — сообщила Ингрид Райзер, представитель Федерального управления юстиции.  — Во время допроса Клюшин заявил, что он против своей экстрадиции в США».

Бизнесмен подал апелляцию на свой арест, пишет издание, однако 20 мая суд отклонил ее. В жалобах Клюшин указывал, что он играет «стратегически важную роль для Правительства России».

Как ранее писал «Проект»,  Клюшин является владельцем группы М13, которая специализируется на разработке баз данных и компьютерных ресурсов.

Эта группа разработала систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Катюша», которая с 2016 года официально используется администрацией Президента России, а также рядом других российских министерств.

Telegram США Швейцария арест экстрадиция Незыгарь

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