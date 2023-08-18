Медиазона: За «финансирование экстремизма» чаще всего наказывали «Свидетелей Иеговы», адептов А.У.Е. и «Граждан СССР»

«Медиазона» провела исследование — как и за какие действия в России преследуют по статьям о «финансировании экстремизма» (ст.282.3 УК РФ).



Как ни парадоксально, политические случаи здесь стоят не на первом месте.





Например, по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), кторый был признан экстремистской организацией в 2021 году, до суда дошло 5 дел. На некоторых фигурантов силовики смогли выйти лишь благодаря техническому сбою, который произошёл в процессе анонимного сбора донатов, и как минимум в нескольких случаях российские банки получили информацию о назначении платежа — именно это позволило силовикам возбудить уголовные дела о финансировании экстремизма. Одним из громких тогда стало дело против журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, который в данный момент проживает не в России.



По двоим гражданам, донатившим ФБК, вынесены приговоры прошлой зимой — в Москве и Магадане на двух человек были наложены одинаковые штрафы по 500 тысяч рублей. Уже в текущем году в Краснодаре мужчину осудили за финансировании экстремизма и распространение вредоносных программ на пять лет колонии общего режима, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей.



Кроме того, статью о финансировании экстремизма — среди многих других — инкриминировали самому Алексею Навальному и его соратнику Даниэлю Холодному (в начале августа суд приговорил Навального к 19-ти, а Холодного к 8 года заключения).



Выяснилось, что 2023-й год уже побил рекорды по числу поступивших в суды дел о финансировании экстремизма — и по этой статье теперь активнее всего преследуют «Свидетелей Иеговы» (93 человека), сторонников так называемого «А.У.Е.» (21 человек) и людей, которых силовики причисляют к движению «граждан СССР» (12 человек).



Следом идут националисты (9 человек) и мусульмане (также 9 человек), пятеро — за ФБК, и 8 случаев отнесены к категории «неизвестно».

Статья о «финансировании экстремистской деятельности» (282.3 УК) с каждым годом все активнее используется силовиками. Она появилась в июне 2014 года, но первые несколько лет почти не применялась: активно выносить приговоры по ней начали с 2019-го.

Преследование по этой статье вообще постоянно набирает обороты — только за первые семь месяцев в суды уже поступило рекордное число дел о финансировании экстремизма (25 дел против 18 за весь 2022-й), отмечает «Медиазона».



Растет и число обвиняемых: если к концу 2022 года в России осудили 60 человек, то к середине августа 2023-го в судах оказались уже 97 обвиняемых (29 человек осуждены, процессы над 68 еще продолжаются).



«Медиазона» также обратила внимание на резкий рост осуждённых по статье о «финансировании экстремизма» среди представителей криминальной субкультуры.



«Судя по всему, осужденные и криминалитет могут стать основной целью борцов с экстремизмом наравне со «Свидетелями Иеговы» — уже сейчас по карточкам в судах видно, что такие уголовные дела расследуются против десятков людей», – подытоживает издание.