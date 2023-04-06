НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Нужна юр.помощь?
Новости
6 April 2023

Налоговые уведомления станут посылать и через «Госуслуги»

Для этого пользователи должны будут сделать соответствующее заявление в личном кабинете.

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым граждане смогут получать налоговые уведомления через портал «Госуслуги». Сейчас такие уведомления направляются заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. 

«Реализация законопроекта позволит отказаться от дублирования направления налоговых уведомлений почтовым сообщением на бумажном носителе для налогоплательщиков - пользователей ЕПГУ, которые направили в налоговый орган уведомление о представлении документов через личный кабинет на ЕПГУ и приведёт к значительному сокращению бюджетных расходов на массовую печать и направление налоговых уведомлений и при этом не повлечёт снижение собираемости налогов, что будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в стране», — говорится в пояснительной записке (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Документы, которые могут передаваться налоговыми органами налогоплательщику через личный кабинет на Едином портале госуслуг, определит Налоговый кодекс РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

На прошлой неделе сообщалось, что на «Госуслугах» пропала кнопка удаления учётной записи. В техподдержке тогда заявили, что теперь удалить аккаунт можно только через личный запрос в центре обслуживания. Неизвестно, когда именно исчезла эта кнопка, но многие СМИ связывают это с заявлением Генштаба о вручении повесток в электронном виде.

ФНС Госдума Госуслуги портал госуслуг

Похожие статьи

Минэк предлагает установить лимит по скачиванию баз данных
Минцифры оценит законопроект о «приручении блогеров»
С 1 апреля военкоматы начнут рассылать повестки в электронном виде
Силовики получат право пресекать работу любых беспилотников в зоне своей ответственности
Госдума вернула онлайн-трансляции заседаний
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности