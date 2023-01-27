Приложение «Народный инспектор» для гражданской фиксации нарушений на дорогах запустят в 2024 году

Через год в России заработает приложение «Народный инспектор», позволяющее фиксировать нарушения ПДД при помощи смартфона, сообщает проект РБК Autonews.
Тендер на доработку существующего приложения «Помощник Москвы» для его вывода на федеральный уровень в 2022 году объявило столичное правительство через Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Победителем по итогам тендера стала группа компаний «Программный продукт»: данные о заключении контракта появились на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, исполнитель должен доработать и настроить сервис в течение 415 календарных дней с момента подписания контракта. Таким образом, чуть больше чем через год он будет готов.
Итоговая сумма контракта составила 134,5 млн руб. Согласно техзаданию, пользователи получат возможность фиксировать следующие нарушения ПДД:
• нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку;
• размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками;
• парковку на пешеходных переходах;
• парковку на территории, занятой зелёными насаждениями;
• парковку на велодорожке;
• парковку в местах стоянки такси;
• парковку на местах для электромобилей;
• парковку в зоне действия знака «Пешеходная зона»;
• парковку на местах для инвалидов;
• парковку на тротуарах;
• нарушения, связанные с остановкой транспортного средства в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» и знака дополнительной информации 8.5.4 «Время действия».
Приложение также должно определять текущее местоположение устройства пользователя и время фиксации нарушения, распознавать номера авто и дорожные знаки, запрещающие стоянку.
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.