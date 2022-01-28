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28 January 2022

Росгвардия через госзакупки узнала цены на наркотики и психотропы

Как следует из описания контракта, служба планирует проведение закупки лекарственных препаратов.

Дальневосточный центр обеспечения Росгвардии решил узнать расценки на наркотики и психотропные вещества. Такую информацию «ЧТД» обнаружил на портале госзакупок.

Служба интересуется ценами на морфин, кетамин и оксибутират натрия. «Последний препарат — это довольно серьезное психоактивное вещество, которое часто используют насильники для «подготовки» жертвы. Также в списке есть опиоидный анальгетик фентанил и седативные вещества фенобарбитал, диазепам и тримеперидин. Последние два используются, например, при психозах», – отмечает «ЧТД».

Сроки предоставления ценовой информации — 27.01.2022 г., так что служба уже должна быть в курсе расценок, но ни в сопроводительной документации, ни на сайте о результатах запроса ничего не сказано.

Росгвардия, как следует из запроса, интересуется ценами на данные вещества, поскольку планирует проведение закупки лекарственных препаратов. Сама же закупка должна быть осуществлена до 1 февраля текущего года.

Росгвардия наркотики Госзакупки

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