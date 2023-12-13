Пользователей соцсетей привлекут к ответственности за нарушение предвыборной агитации

Штрафы за нарушение правил в создании и распространении агитационных материалов в период выборов планируют распространить не только на СМИ, но и на тех, кто размещает такую информацию в социальных сетях.



Такое предложение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда России, сообщает «Ъ».

Представляя документ, судья ВС Сергей Кузьмичев отметил, что поначалу ст. 5.5 КоАП подразумевала нарушение порядка информационного обеспечения выборов прежде всего со стороны СМИ. Но впоследствии диспозиция этой нормы была расширена, и теперь речь идет не только о тех, кто освещает выборы на профессиональной основе: нарушителями могут быть признаны и «иные лица», распространяющие информацию в информационно-телекоммуникационных сетях, а санкции предусмотрены не только для юрлиц, но и для обычных граждан. Эти изменения нашли отражения в разъяснениях пленума ВС, и иное толкование не отвечало бы целям закона, подчеркнул судья.

По его словам, проект постановления готовился с участием Генпрокуратуры, Минюста, МВД, Роскомнадзора и Центризбиркома. Документ включает 41 пункт, в которых разъясняются тонкости квалификации нарушения правил предвыборной агитации, а также отдельные процессуальные особенности таких дел. Например, в проекте уточняется, что доказательствами, подтверждающими нарушение избирательного законодательства в интернете, могут являться в том числе снимки экрана компьютера или мобильного телефона.

Помимо прочего ВС счел необходимым разъяснить, что изготовлением агитматериалов следует считать не только заказ, но и выполнение соответствующих работ, а распространением — действия, направленные на получение (или возможность получения) таких материалов неопределенным кругом лиц или их передачу.

К ответственности за незаконное создание и публикацию таких материалов (согласно статье 5.12 КоАП) будут привлекать всех, кто занимается агитацией самостоятельно и по собственной инициативе — в том числе владельца веб-сайта, аккаунта в социальных сетях или канала в Telegram. За это предусмотрено наложение штрафов на граждан в пределах от 5 тысяч до 25 тысяч рублей.

Верховный суд считает, что граждане, выступающие не от имени кандидата или партии, не имеют права проводить предвыборную агитацию, если она требует финансовых затрат и не оплачена из избирательного фонда. Бесплатная помощь кандидату в распространении изготовленных им материалов при этом не подпадает под запрет.



По мнению электорального юриста Романа Смирнова, наложение штрафов за агитацию в соцсетях — вопрос уже не новый, но правоприменительная практика имеет отличия, в зависимости от региона — в некоторых местах блогеров считают эквивалентными СМИ, в других стремятся рассматривать как наружную рекламу.



В рамках предложенного постановления также говорится, что проведение предвыборной агитации внутри страны запрещено для «иностранных агентов», за исключением случаев, когда «иноагент» является зарегистрированным кандидатом.