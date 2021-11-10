В «движение школьников» завлекают мотивационными настольными играми и онлайн-викторинами

Власти решили потратить 23,5 млн рублей на проведение «мотивационных мероприятий» для вовлечения детей и подростков в «Российское движение школьников», сообщает Telegram-канал «ЧТД», обративший внимание на тендер, который был размещён ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» на портале госзакупок.

Исполнитель должен организовать и провести комплекс мотивационных онлайн-мероприятий по поддержке деятельности региональных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Для реализации образовательной программы мероприятия ему необходимо будет предоставить следующие задания:

Онлайн-квиз (викторина) – 5 шт.;

Темы для каждого из 5 онлайн-квиза: наука (2 шт.), экология, краеведение, междисциплинарное направление.

«Задания должны быть разработаны для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Российской Федерации от 8 лет», — сказано в техническом задании.

Длительность онлайн-квиза: не более 45 минут. Количество заданий: не менее 24. Онлайн-квиз включает в себя не менее двух заданий, содержащих видео-ролики не более 200 Мбайт. Количество блоков: не менее 4.

«Всего завлечь хотят 3060 детей, для них устроят настольные игры и онлайн-викторины, — отмечает „ЧТД“. — Чиновники считают, что проведение квизов по таким темам как краеведение и экология «мотивирует» подростков вступить в движение».

В онлайн-квизах должны быть вопросы как в виде текста, так и с использованием изображений, иллюстраций, аудио-, видео-контента.

Также исполнитель должен обеспечить всех 3060 участников брендированной сувенирной и наградной продукцией. Туда входят:

Настольная игра

Воркбук-планер

Сумка-шопер

Поясная сумка

Футболка-оверсайз

Ветровка.

Суть настолькой игры такова: игрок должен за одну минуту объяснить команде «слово-загадку» устно, указанное на игровой карте, не называя 5 «запретных слов», указанных на этой же карте. Тематика словарного ряда: экология, гражданская самоидентичность, военно-патриотическое направление, медиа, краеведение, творчество, наука, междисциплинарное направление.

Отправка продукции должна быть осуществлена исполнителем во все субъекты Российской Федерации количеством по 35 штук на каждый.

Окончание подачи заявок на исполнение данного заказа — 17.11.2021 г.

«Российское движение школьников» было образовано при Росмолодёжи в 2015 году. Декларируемая цель — совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Членство допускается с 8 лет и является добровольным.