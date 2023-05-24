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24 May 2023

Белый дом запросил мнение общественности об искусственном интеллекте

Администрация президента США опубликовала новый стратегический план исследований и разработок в области ИИ, а также попросила граждан рассказать — какими они видят приоритеты для правительства при рассмотрении вопросов о развитии технологии в целом и связанными с ней рисками.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / eurasiantimes.com / Canva

Администрация Джо Байдена выпустила обновленную федеральную дорожную карту исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) вместе с отчетом Департамента образования о рисках и возможностях, связанных с быстро меняющейся отраслью.

Обновленная дорожная карта, получившая название «Национальный стратегический план исследований и разработок в области ИИ» (National AI R&D Strategic Plan), исходит от Управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) и соответствует планам, опубликованным в 2016 и 2019 годах.

В отчете Департамента образования, озаглавленном «Искусственный интеллект (ИИ) и будущее преподавания и обучения: идеи и рекомендации», признаётся тот факт, что технология может «обеспечить новые формы взаимодействия между преподавателями и учащимися, помочь преподавателям справляться с изменениями в обучении, расширить циклы обратной связи, и поддерживать педагогов». Но это также «подчеркивает риски, связанные с ИИ, включая «алгоритмическую предвзятость», и важность доверия, безопасности и соответствующих ограничений», говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, OSTP опубликовало запрос на публичные комментарии по вопросам ИИ, касающиеся развития технологии и связанных с ней рисков. При этом отдельным лицам и организациям предлагается представить комментарии до 7 июля текущего года.

Сама же дорожная карта включает в себя:

  • долгосрочные инвестиции в фундаментальные ответственные ИИ-исследования;
  • разработку эффективных методов взаимодействия «ИИ-система – человек»;
  • определение [угроз] этического, юридического и социального характера при применении ИИ и противодействие им;
  • обеспечение безопасности и защищённости ИИ-систем;
  • разработку общедоступных наборов данных и сред для обучения и тестирования ИИ;
  • измерение и оценка ИИ-систем посредством стандартов и критериев;
  • лучшее понимание нужд сотрудников, задействованных в национальных исследованиях и разработках в области ИИ;
  • расширение частно-государственного партнёрства для ускорения прогресса в сфере ИИ;
  • выработку основанного на принципах скоординированного подхода к международному сотрудничеству в ИИ-исследованиях.

Ранее руководство США провело встречу с разработчиками ИИ-систем и призвало их к осторожности, поскольку неконтролируемое создание неконтролируемых ИИ-систем может иметь непредсказуемые последствия.

искусственный интеллект США дорожная карта

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