Белый дом запросил мнение общественности об искусственном интеллекте

Администрация Джо Байдена выпустила обновленную федеральную дорожную карту исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) вместе с отчетом Департамента образования о рисках и возможностях, связанных с быстро меняющейся отраслью.



Обновленная дорожная карта, получившая название «Национальный стратегический план исследований и разработок в области ИИ» (National AI R&D Strategic Plan), исходит от Управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) и соответствует планам, опубликованным в 2016 и 2019 годах.



В отчете Департамента образования, озаглавленном «Искусственный интеллект (ИИ) и будущее преподавания и обучения: идеи и рекомендации», признаётся тот факт, что технология может «обеспечить новые формы взаимодействия между преподавателями и учащимися, помочь преподавателям справляться с изменениями в обучении, расширить циклы обратной связи, и поддерживать педагогов». Но это также «подчеркивает риски, связанные с ИИ, включая «алгоритмическую предвзятость», и важность доверия, безопасности и соответствующих ограничений», говорится в заявлении Белого дома.



Кроме того, OSTP опубликовало запрос на публичные комментарии по вопросам ИИ, касающиеся развития технологии и связанных с ней рисков. При этом отдельным лицам и организациям предлагается представить комментарии до 7 июля текущего года.



Сама же дорожная карта включает в себя:

долгосрочные инвестиции в фундаментальные ответственные ИИ-исследования;

разработку эффективных методов взаимодействия «ИИ-система – человек»;

определение [угроз] этического, юридического и социального характера при применении ИИ и противодействие им;

обеспечение безопасности и защищённости ИИ-систем;

разработку общедоступных наборов данных и сред для обучения и тестирования ИИ;

измерение и оценка ИИ-систем посредством стандартов и критериев;

лучшее понимание нужд сотрудников, задействованных в национальных исследованиях и разработках в области ИИ;

расширение частно-государственного партнёрства для ускорения прогресса в сфере ИИ;

выработку основанного на принципах скоординированного подхода к международному сотрудничеству в ИИ-исследованиях.

Ранее руководство США провело встречу с разработчиками ИИ-систем и призвало их к осторожности, поскольку неконтролируемое создание неконтролируемых ИИ-систем может иметь непредсказуемые последствия.