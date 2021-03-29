Безвозмездная передача госорганам обезличенных данных россиян грозит бизнесу крупными расходами

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» предложила Правительству РФ отказаться от требования к компаниям безвозмездно передавать госорганам обезличенные данные россиян. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на поправки, которые подготовила рабочая группа «Нормативное регулирование» к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России.

АНО "Цифровая экономика" предложило правительству РФ отказаться от требования к компаниям безвозмездно передавать госорганам обезличенные данные россиян, пишет газета "Коммерсантъ":https://t.co/JpqM8xQ3qh pic.twitter.com/W0mUk6DXox — ТАСС (@tass_agency) March 29, 2021

На передаче бизнесом таких данных государству настаивало Минцифры, которое объясняет это нуждами государственного и муниципального управления.

Введение новых правил грозит крупным компаниям расходами в "десятки миллионов рублей", считают в АНО. Эти деньги потребуются на создание инфраструктуры для обезличивания и сбора согласий, пояснили эксперты группы.

По мнению АНО, избыточным также является требование о получении отдельного согласия от пользователей на обезличивание. Правительство запросило позицию «Цифровой экономики», поскольку именно оттуда исходила инициатива по разработке данного законоппроекта.

Предложения были рассмотрены на совещании рабочей группы и направлены в Минцифры и аппарат правительства, пишет «Ъ». В поправках отражена совместная позиция ведомств о необходимости получения согласия граждан на обезличивание данных и их дальнейшую продажу, пояснили ТАСС в Минцифры. «Граждане часто жалуются на рекламные звонки, — сообщили в министерстве. — Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов».

Законопроект №992331-7 «О внесении изменений в ФЗ „О персональных данных“», был одобрен Госдумой в первом чтении в середине февраля текущего года. Минцифры предложило поправки в законопроект, которые, в том числе защитят права граждан в области хранения данных и учтут интересы бизнеса при их обработке.