Южнокорейский Neeo Messenger поделится данными с ФСБ на более чем ста языках мира

Реестр ОРИ на днях пополнился одним очень интересным участником — сервисом мгновенного обмена сообщениями Neeo Messenger.

В отличие от других мессенджеров, которые позволяют пользователям вести диалог только на каком-то общем для них языке, Neeo имеет встроенную мультилингвистическую систему, способную переводить более чем сто мировых языков. В ПО мессенджера встроен искусственный интеллект, который помогает мгновенно переводить любые тексты, к тому же система постоянно самообучается. Создатели приложения позиционируют свой сервис как «самый мощный из существующих для синхронного перевода и обмена сообщениями».

Кроме этого, компания выпустила токены Neeo для использования технологии blockhain, подписав альянс с глобальной криптовалютной биржей из Гонконга Coinsuper. Приложения доступно для скачивания во нескольких магазинах, включая App Store, Play Google и Xiaomi Market.

В политике конфиденциальности компания указывает, что Neeo не будет продавать, сдавать в аренду, обменивать или иным способом передавать какие-либо личные данные или данные трафика, или коммуникационный контент без разрешения клиента, кроме случаев, когда это касается действующего законодательства или по распоряжению компетентных органов. Сервис также предупреждает:

«Обратите внимание, что информация, которую вы добровольно публикуете в своем профиле пользователя, или которую вы раскрываете на форумах, форумах или в комментариях, будет общедоступна и доступна для просмотра другим пользователям».

Доступ к данным пользователя компания может получить лишь в случаях, когда она «добросовестно полагает», что это необходимо для: соблюдения законодательства или в ответ на действующий судебный запрос со стороны компетентных органов, в том числе правоохранительных или других государственных органов; защиты клиентов, например, для предотвращения спама или попыток обмана пользователей, или для предотвращения смерти или серьезных травм кого-либо; управления и поддержки безопасности веб-сайтов, продуктов и услуг, в том числе предотвращая или останавливая атаки на компьютерные системы или сети компании; или для защиты права или собственности компании, включая обеспечение соблюдения условий, регулирующих использование веб-сайтов, продуктов или услуг.

Сложно сказать, насколько компания осведомлена насчёт российского законодательства, но федеральные законы 97-ФЗ и 374-ФЗ обязывают зарегистрированные в реестре ОРИ сервисы хранить в течение года и предоставлять силовикам по первому требованию всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей. Более того, они обязаны полгода хранить всю переписку, аудио- и видеозвонки своих юзеров, также предоставляя ФСБ данные материалы по требованию.

Каких-либо комментариев о внесении в реестр ОРИ компания ещё не давала. Мы же информируем всех пользователей данного мессенджера, что конфиденциальность ваших данных и вашей переписки могут оказаться под угрозой, поэтому имеет смысл подумать над дальнейшим использованием этой программы — по крайней мере, до того момента, пока компания не прокомментирует сложившуюся ситуацию.