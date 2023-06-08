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Новости
8 June 2023

Власти Санкт-Петербурга применят нейросети для борьбы с граффити и сугробами

Штрафы за рисунки на городских фасадах могут начать выписывать уже с июля текущего года.
Фото: Пикабу.

Начальник управления развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Антон Хорт в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге рассказал о планах по развитию нейросетевой аналитики в городе.

По его словам, сейчас в Северной Столице насчитывается более 80 тыс. видеокамер, которые вмещают в память около 10 млн часов видео. Они помогут справляться с проблемами благоустройства.

«Как отметили коллеги, детекция навалов снега — это наш следующий кейс. Мы понимаем, что с помощью видеокамер можно будет охватить около 20% города. Это не 100%, но позволит сократить колоссальное количество времени, если просто проводить проверку глазами», – подчеркнул Хорт.

Кроме этого нейросети будут использованы для борьбы с граффити. Об этом на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко. По его словам, авто с встроенным искусственным интеллектом проверило больше 1000 объектов:

«В рамках подготовки к крупным международным мероприятиям комплекс настроили на то, чтобы он проезжал по маршрутам трасс, где в Петербурге находятся гостиничные комплексы, а также музейные и выставочные объекты».

В систему встроен электронно-вычислительный модуль, который связывается с облаком и выявляет нарушения, связанные с содержанием внутриквартальной территории и фасадов зданий.

С начала года предостережения вынесли 200 владельцам территорий и зданий.

«Тестовый режим завершится уже к концу этого месяца. У нас появится механизм не только мониторинга, но и привлечения к административной ответственности», – добавил врио начальника инспекции.

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