Госвыписка останется только одна!

На портале госзакупок выложен тендер Росреестра по поиску подрядчика для выявления сайтов-двойников ведомства и их «нейтрализации из прямого публичного доступа через сеть Интернет», стоимость услуги - 15 млн рублей. Цель закупки — противодействие сайтам, которые торгуют выписками из ЕГРН. Об этом сообщает «Ъ», первым обративший внимание на данный тендер.
Существует два вида посредников, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, одни берут данные из общедоступных неактуальных баз, вторые запрашивают выписки официально через Росреестр, привлекая знакомых в ведомстве для ускорения процесса. Если официальная стоимость выписки составляет 300–400 руб., посредники могут завышать ее в десятки раз, предупреждал сам Росреестр.
Для поиска двойников Росреестра исполнитель должен мониторить соцсети, поисковики, магазины приложений и Telegram-каналы, нейтрализовывать вредоносные сайты и мобильные приложения. Также он обязан отслеживать контекстную рекламу двойников и устранять связанные с ней нарушения.
По итогам первого квартала Росреестр прекратил работу 23 сайтов-двойников, рассказывал на итоговой коллегии глава ведомства Олег Скуфинский. Двойники могут давать ложную информацию по произвольным ценам, перегружать систему Росреестра повторными запросами. По оценке ведомства, бюджет из-за двойников недосчитался 2,8 млрд руб. в 2018 году и 3,7 млрд руб. в 2019 году. В конце апреля Владимир Путин подписал поправки к закону «О госрегистрации недвижимости» и другие акты, которые фактически запретили работу сайтов, программ и приложений, торгующих сведениями из ЕГРН.
Для борьбы с двойниками надо установить владельца сайта, направить ему досудебную претензию с требованиями прекратить использовать подменный сайт, рассказывает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Затем следует уведомить владельца хостинга или регистратора домена о том, что сайт является копией, сообщить о случившемся в ФАС и полицию, продолжает юрист. Еще один путь — обращение в суд через Роскомнадзор с требованием о блокировке из-за нарушения законодательства о персональных данных, которые всегда содержат ФИО граждан, добавил руководитель практики защиты репутации «Бюро А-Про» Антон Воробьев.
После апрельских поправок процедура стала проще — достаточно обратиться в прокуратуру со ссылкой на новые поправки, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он называет «новшеством» аутсорсинг поиска сайтов-двойников сторонними подрядчиками.
В то же время руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин считает, что Росреестр борется с симптомами болезни, а не с причиной — «рынок сторонних сервисов возник потому, что у граждан есть потребность, а ведомство не могло предоставлять услуги на должном уровне». Оптимальным вариантом, считает он, стала бы аккредитация со строгими правилами частных фирм, которые могут предоставлять такие выписки.
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